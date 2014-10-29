《焦点》OPEC秘书长谈油价下跌：别慌张

1220 GMT，布兰特原油 报在每桶约87美元，两周前曾触及82.60美元的四年低位。

巴徳里上月曾说，他预计OPEC在维也纳开会时将调降石油产量，若成真，这将是OPEC自2008年金融危机之后第一次正式减产。

OPEC产量目标为每日3,000万桶，巴德里上月暗示应降至约2,950万桶左右。

从那以后，OPEC重要成员国伊朗和科威特就接连表示，该项会议不可能有减产的决议。而最大产油国沙特(沙乌地)阿拉伯则尚未公开置评。

巴德里重申，来自页岩油等竞争对手的供应，长期而言对OPEC并不构成威胁。他并表示OPEC必须为未来增产做好准备。

“长期来看，OPEC必须做好生产准备。大约在2018-2020年左右，美国致密油(tight oil)产量将放缓，”他说。“到2020年时，OPEC必须准备好每日生产4,000万桶石油，以及5,000万桶液态石油及液态天然气。”(完)