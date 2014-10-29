《焦点》OPEC秘书长谈油价下跌：别慌张

澳洲经济指标总览--5月1日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1220 GMT，布兰特原油 报在每桶约87美元，两周前曾触及82.60美元的四年低位。
巴徳里上月曾说，他预计OPEC在维也纳开会时将调降石油产量，若成真，这将是OPEC自2008年金融危机之后第一次正式减产。
OPEC产量目标为每日3,000万桶，巴德里上月暗示应降至约2,950万桶左右。
从那以后，OPEC重要成员国伊朗和科威特就接连表示，该项会议不可能有减产的决议。而最大产油国沙特(沙乌地)阿拉伯则尚未公开置评。
巴德里重申，来自页岩油等竞争对手的供应，长期而言对OPEC并不构成威胁。他并表示OPEC必须为未来增产做好准备。
“长期来看，OPEC必须做好生产准备。大约在2018-2020年左右，美国致密油(tight oil)产量将放缓，”他说。“到2020年时，OPEC必须准备好每日生产4,000万桶石油，以及5,000万桶液态石油及液态天然气。”(完)
(编译/审校 张明钧/李婷仪/龚芳)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透5月1日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国 盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期(年/月/日) 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/5/1 BMO AMG.N Q1 2017 Affiliated Managers Group Inc 2017/5/1 BMO DISH.OQ Q1 2017 DISH Network Corp 2017/5/1(预估) BMO EXPD.OQ Q1 2017 Expeditors International of Washington Inc 2017/5/1 BMO CAH.N Q3 2017 康德乐健康(Cardinal Health) 2017/5/1 BMO CMS.N Q1 20
0156GMT * 新西兰元/美元掉头施压日低，目前为止在0.6852/0.6878区间交投 * 美元获得新提振，因有消息称美国国会达成协议为政府提供融资 * 成交量保持低位，东京市场只有少数交易人员，新加坡适逢假期 * 周四低位0.6847为技术性支撑，若跌破则看向6月3日底部0.6802 * 图表：http://reut.rs/2oZiWAr (完) (编译 许娜；审校 徐文焰)