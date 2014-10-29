国际油市：亚洲石脑油裂解价差跳升，受需求稳定所支撑

澳洲经济指标总览--5月1日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡10月29日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跳升近20%至五个交易日以来高位，达每吨70.75美元；因稳定的需求支撑市场，然市场仍因庞大的供给所苦。裂解价差周一(27日)曾触及27个月低点。
台塑石化寻求购买12月上半交货公开规格的石脑油。
韩国几天前寻求购买逾18万吨12月上半交货的石脑油，菲律宾JG Summit亦寻求同期交货的石脑油。
日本10月25日止当周石脑油库存减少，炼厂产能利用率略降。
但交易商表示，市场依旧供过于求，欧洲及地中海料将持续将船货运至亚洲。
交易商们指出，壳牌石油(Shell) 位于荷兰的一座石脑油裂解厂关闭，每月将释出约20万吨石脑油。
现货市场未有石脑油交易，但壳牌售出一批92辛烷值汽油予中国石油天然气公司，11月13-17日装运，每桶98.70美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
0156GMT * 新西兰元/美元掉头施压日低，目前为止在0.6852/0.6878区间交投 * 美元获得新提振，因有消息称美国国会达成协议为政府提供融资 * 成交量保持低位，东京市场只有少数交易人员，新加坡适逢假期 * 周四低位0.6847为技术性支撑，若跌破则看向6月3日底部0.6802 * 图表：http://reut.rs/2oZiWAr (完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
路透4月28日 - 中国泛海控股集团周五表示，已重新提交以27亿美元收购美国寿险公司Genworth Financial的申请，以便为获得监管机构的审批争取更多时间。