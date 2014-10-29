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亚洲 | 2014年 10月 29日 星期三 20:58 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跳升，受需求稳定所支撑

路透新加坡10月29日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跳升近20%至五个交易日以来高位，达每吨70.75美元；因稳定的需求支撑市场，然市场仍因庞大的供给所苦。裂解价差周一(27日)曾触及27个月低点。

台塑石化寻求购买12月上半交货公开规格的石脑油。

韩国几天前寻求购买逾18万吨12月上半交货的石脑油，菲律宾JG Summit亦寻求同期交货的石脑油。

日本10月25日止当周石脑油库存减少，炼厂产能利用率略降。

但交易商表示，市场依旧供过于求，欧洲及地中海料将持续将船货运至亚洲。

　　交易商们指出，壳牌石油(Shell) 位于荷兰的一座石脑油裂解厂关闭，每月将释出约20万吨石脑油。

现货市场未有石脑油交易，但壳牌售出一批92辛烷值汽油予中国石油天然气公司，11月13-17日装运，每桶98.70美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
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