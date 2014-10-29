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亚洲 | 2014年 10月 29日 星期三 21:05 BJT

国际油市：OPEC秘书长称，该组织2015年产出料接近今年水准

路透伦敦10月29日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周三在一场记者会上表示，OPEC的2015年产出料接近2014年水准。

在参与一场石油产业会议时，巴德里也提到OPEC成员国之间并没有价格战。(完) (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
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