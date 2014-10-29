美国个股：菲亚特克莱斯勒称，将让旗下法拉利上市并释出10%持股

路透米兰10月29日 - 菲亚特克莱斯勒(Fiat Chrysler) 周三表示，将把豪华车法拉利(Ferrari)分拆出来，并将法拉利10%股权拿出来挂牌上市；该公司目前正在为志向远大的480亿欧元(610亿美元)成长计划找寻资金。

这家全球第七大汽车制造商表示，董事会已经委托管理阶层在明年完成分拆行动。该公司称剩余90%的股权将在FCA股东之间分配；FCA股东当中还包含创办菲亚特的Agnelli家族。

该集团在10月13日将主要上市地移至纽约，其预计法拉利的股票将在美国上市，并可能在一个欧洲交易所挂牌。

“随着我们采取动确保执行2014-2018年业务计划，并努力让我们的事业及我们的股东价值极大化，我们将法拉利从FCA分拆出来是个适当的举措，”FCA执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)在一份声明中表示。