美国个股：菲亚特克莱斯勒称，将让旗下法拉利上市并释出10%持股

****敬告客户： 4月30日起新增CFTC关于CBOT美债期货的持仓报告****
亲爱的客户，您好： 4月30日起，路透中文增加美国商品期货交易委员会(CFTC)关于芝加哥期货交易所(CBOT)美国指标10年期公债期货每周持仓状况的报告。(完)
路透米兰10月29日 - 菲亚特克莱斯勒(Fiat Chrysler) 周三表示，将把豪华车法拉利(Ferrari)分拆出来，并将法拉利10%股权拿出来挂牌上市；该公司目前正在为志向远大的480亿欧元(610亿美元)成长计划找寻资金。
这家全球第七大汽车制造商表示，董事会已经委托管理阶层在明年完成分拆行动。该公司称剩余90%的股权将在FCA股东之间分配；FCA股东当中还包含创办菲亚特的Agnelli家族。
该集团在10月13日将主要上市地移至纽约，其预计法拉利的股票将在美国上市，并可能在一个欧洲交易所挂牌。
“随着我们采取动确保执行2014-2018年业务计划，并努力让我们的事业及我们的股东价值极大化，我们将法拉利从FCA分拆出来是个适当的举措，”FCA执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)在一份声明中表示。
FCA在米兰挂牌的股价先前一度因为波动过度剧烈而停牌，恢复交易之后上涨5%，而此前公司公布第三季财报及负债高于预期之后股价一度下跌。(完) (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
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