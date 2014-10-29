路透调查：欧洲央行需将资产负债表扩大1万亿欧元才能推升通胀

路透10月29日 - 路透调查结果显示，欧洲央行将需要把资产负债表扩大约1万亿(兆)欧元，才能让刺激计划发挥推升通胀的效果，而该行可能难以达成这个目标。

某种形式的量化宽松、也就是买进资产支持证券(ABS)、公司债或主权债等，是欧洲央行对抗通缩风险并重振欧元区经济成长的最后选项之一。

欧元区通胀率9月降至0.3%的五年低点；希腊、意大利、斯洛伐克、斯洛文尼亚及西班牙已经陷入通缩。

不过欧洲央行若要买进欧元区国家政府公债，将面临法律挑战，且遭遇德国强烈反对。

欧洲央行资产负债表扩大1万亿欧元，就相当于该行2011年底及2012年初两次紧急再融资操作的贷款数额。

这也符合欧洲央行总裁德拉吉所宣示的目标，不过欧洲央行要如何达成以及是否有助于拉升通胀仍在未定之天。

“量化宽松改善经济成长及通胀前景的效率有限，”法国兴业首席欧元区分析师Michel Martinez表示，他预测欧洲央行需要扩大资产负债表达1.5万亿欧元。