路透调查：欧洲央行需将资产负债表扩大1万亿欧元才能推升通胀

《全球主要国家债券发行预告》--5月1日-5月8日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
路透10月29日 - 路透调查结果显示，欧洲央行将需要把资产负债表扩大约1万亿(兆)欧元，才能让刺激计划发挥推升通胀的效果，而该行可能难以达成这个目标。
某种形式的量化宽松、也就是买进资产支持证券(ABS)、公司债或主权债等，是欧洲央行对抗通缩风险并重振欧元区经济成长的最后选项之一。
欧元区通胀率9月降至0.3%的五年低点；希腊、意大利、斯洛伐克、斯洛文尼亚及西班牙已经陷入通缩。
不过欧洲央行若要买进欧元区国家政府公债，将面临法律挑战，且遭遇德国强烈反对。
欧洲央行资产负债表扩大1万亿欧元，就相当于该行2011年底及2012年初两次紧急再融资操作的贷款数额。
这也符合欧洲央行总裁德拉吉所宣示的目标，不过欧洲央行要如何达成以及是否有助于拉升通胀仍在未定之天。
“量化宽松改善经济成长及通胀前景的效率有限，”法国兴业首席欧元区分析师Michel Martinez表示，他预测欧洲央行需要扩大资产负债表达1.5万亿欧元。
调查预估资产负债表扩张规模介于0.5万亿至3万亿欧元之间，就算是最高的预估值，也仅略高于美国联邦储备理事会(FED/美联储)在金融危机期间多次运用买债计画为资产负债表扩增的数额。(完)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
亲爱的客户，您好： 香港金融市场5月1日(周一)因公共假期休市，5月2日(周二)将恢复正常交易。 如欲参考香港股市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至 Chinese.newsdesk@tr.com (完)
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月1日(周一)因公共假期休市，周二将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)