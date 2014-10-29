美国股市：开盘几近持平，等待美联储会后声明

《汇市简讯》美元/新西兰元获提振，消息称美国会达成政府融资协议
0156GMT * 新西兰元/美元掉头施压日低，目前为止在0.6852/0.6878区间交投 * 美元获得新提振，因有消息称美国国会达成协议为政府提供融资 * 成交量保持低位，东京市场只有少数交易人员，新加坡适逢假期 * 周四低位0.6847为技术性支撑，若跌破则看向6月3日底部0.6802 * 图表：http://reut.rs/2oZiWAr (完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
路透纽约10月29日 - 美国股市周三开盘几近持平，美国联邦储备理事会(美联储/FED)稍晚料将公布声明结束刺激举措。
道琼工业指数 盘初上涨20.58点或0.12%，至17,026.33点；标准普尔500指数 涨0.25点或0.01%，至1,985.3点；Nasdaq指数 下跌14.57点或0.32%，至4,549.72点。
能源股涨幅居前，尾随原油价格上涨。Nasdaq指数则受到Facebook 股价大跌6.2%的拖累。(完)
0156GMT * 新西兰元/美元掉头施压日低，目前为止在0.6852/0.6878区间交投 * 美元获得新提振，因有消息称美国国会达成协议为政府提供融资 * 成交量保持低位，东京市场只有少数交易人员，新加坡适逢假期 * 周四低位0.6847为技术性支撑，若跌破则看向6月3日底部0.6802 * 图表：http://reut.rs/2oZiWAr (完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
路透纽约4月30日 - 知情人士周日表示，二十一世纪福克斯正与黑石集团进行磋商，准备收购美国最大电视台运营商之一的Tribune Media Co。
路透4月28日 - 中国泛海控股集团周五表示，已重新提交以27亿美元收购美国寿险公司Genworth Financial的申请，以便为获得监管机构的审批争取更多时间。