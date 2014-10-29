美国股市：开盘几近持平，等待美联储会后声明

路透纽约10月29日 - 美国股市周三开盘几近持平，美国联邦储备理事会(美联储/FED)稍晚料将公布声明结束刺激举措。

道琼工业指数 盘初上涨20.58点或0.12%，至17,026.33点；标准普尔500指数 涨0.25点或0.01%，至1,985.3点；Nasdaq指数 下跌14.57点或0.32%，至4,549.72点。

能源股涨幅居前，尾随原油价格上涨。Nasdaq指数则受到Facebook 股价大跌6.2%的拖累。(完)