路透调查：经济学家对英国央行将在明年首季升息的信心大大降低

路透伦敦10月29日 - 路透调查结果显示，目前经济学家对英国央行将在明年首季升息的信心大大降低，近半数的受访经济学家预期央行将在明年晚些时候升息。

最新调查显示，54位受访经济学家中28位维持英国央行在明年首季升息的预期不变，占微弱多数，而在10月1日的调查中，60位受访经济学家中有54位预期央行将在4月之前采取行动。

自2009年初金融危机最严重时期以来，英国利率一直维持在0.5%的历史低点，然而，随着经济开始复苏，展现出发达国家中最为稳健的成长表现，6月以来接受路透调查的经济学家多认为英国央行将在2015年前三个月升息。

不过短期英镑利率期货显示，目前市场预期要到第二季才会首次升息。

若在首季升息的预期成真，这意味着英国央行将会在美国联邦储备理事会(FED/美联储)之前开始收紧政策；美联储料将在周三晚些时候宣布结束购债计画。

市场可能已注意到英国央行货币政策委员会(MPC)委员近期的讲话，这些讲话凸显出他们希望见到通胀压力上升之后，才会投票支持升息。

经济学家可能会更加关注显示经济不断改善的数据。

“有鉴于近期市场的走势和MPC委员的评论，很容易让人得出利率将会长时间按兵不动的结论，”汇丰首席英国经济学家Simon Wells表示。