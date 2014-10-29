路透调查：经济学家对英国央行将在明年首季升息的信心大大降低

《汇市简讯》美元/新西兰元获提振，消息称美国会达成政府融资协议
0156GMT * 新西兰元/美元掉头施压日低，目前为止在0.6852/0.6878区间交投 * 美元获得新提振，因有消息称美国国会达成协议为政府提供融资 * 成交量保持低位，东京市场只有少数交易人员，新加坡适逢假期 * 周四低位0.6847为技术性支撑，若跌破则看向6月3日底部0.6802 * 图表：http://reut.rs/2oZiWAr (完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
路透伦敦10月29日 - 路透调查结果显示，目前经济学家对英国央行将在明年首季升息的信心大大降低，近半数的受访经济学家预期央行将在明年晚些时候升息。
最新调查显示，54位受访经济学家中28位维持英国央行在明年首季升息的预期不变，占微弱多数，而在10月1日的调查中，60位受访经济学家中有54位预期央行将在4月之前采取行动。
自2009年初金融危机最严重时期以来，英国利率一直维持在0.5%的历史低点，然而，随着经济开始复苏，展现出发达国家中最为稳健的成长表现，6月以来接受路透调查的经济学家多认为英国央行将在2015年前三个月升息。
不过短期英镑利率期货显示，目前市场预期要到第二季才会首次升息。
若在首季升息的预期成真，这意味着英国央行将会在美国联邦储备理事会(FED/美联储)之前开始收紧政策；美联储料将在周三晚些时候宣布结束购债计画。
市场可能已注意到英国央行货币政策委员会(MPC)委员近期的讲话，这些讲话凸显出他们希望见到通胀压力上升之后，才会投票支持升息。
经济学家可能会更加关注显示经济不断改善的数据。
“有鉴于近期市场的走势和MPC委员的评论，很容易让人得出利率将会长时间按兵不动的结论，”汇丰首席英国经济学家Simon Wells表示。
“毫无疑问，经济下滑的风险增加，但成长小幅放缓一直在市场的预料之中。目前就得出首季不会收紧政策的结论还为时过早。”(完) (编译 张明钧; 审校 母红)
0156GMT * 新西兰元/美元掉头施压日低，目前为止在0.6852/0.6878区间交投 * 美元获得新提振，因有消息称美国国会达成协议为政府提供融资 * 成交量保持低位，东京市场只有少数交易人员，新加坡适逢假期 * 周四低位0.6847为技术性支撑，若跌破则看向6月3日底部0.6802 * 图表：http://reut.rs/2oZiWAr (完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
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