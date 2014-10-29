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货币新闻 | 2014年 10月 29日 星期三 23:35 BJT

表格：美国财政部标售两年期浮动利率债券得标贴现率差为0.053%，投标倍数为3.58

路透华盛顿10月29日 - 美国财政部称，其两年期浮动利率债券的荷兰式标售结果如下： 贴现率差 高值 0.053% 中值 0.050% 低值 0.035% 价格/得标 价格 100.000000 高值得标比率 10.62% 投标倍数 3.58 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 15,000,191,100 总投标 53,652,923,100 竞争性投标得标 14,981,768,000 非竞争性投标得标 18,423,100 FED附加 0 初级市场交易商投标 43,240,000,000 初级市场交易商得标 7,506,645,000 直接投标 1,500,000,000 直接投标得标 500,000,000 间接投标 　 8,894,500,000 间接投标得标 6,975,123,000 发行细节 发行日 2014/10/31 到期日 2016/10/31 CUSIP码 912828F70

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

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(编译 利棣儿；审校 李军)
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