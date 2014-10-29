表格：美国财政部标售两年期浮动利率债券得标贴现率差为0.053%，投标倍数为3.58

《汇市简讯》美元/新西兰元获提振，消息称美国会达成政府融资协议
0156GMT * 新西兰元/美元掉头施压日低，目前为止在0.6852/0.6878区间交投 * 美元获得新提振，因有消息称美国国会达成协议为政府提供融资 * 成交量保持低位，东京市场只有少数交易人员，新加坡适逢假期 * 周四低位0.6847为技术性支撑，若跌破则看向6月3日底部0.6802 * 图表：http://reut.rs/2oZiWAr (完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
路透华盛顿10月29日 - 美国财政部称，其两年期浮动利率债券的荷兰式标售结果如下： 贴现率差 高值 0.053% 中值 0.050% 低值 0.035% 价格/得标 价格 100.000000 高值得标比率 10.62% 投标倍数 3.58 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 15,000,191,100 总投标 53,652,923,100 竞争性投标得标 14,981,768,000 非竞争性投标得标 18,423,100 FED附加 0 初级市场交易商投标 43,240,000,000 初级市场交易商得标 7,506,645,000 直接投标 1,500,000,000 直接投标得标 500,000,000 间接投标 8,894,500,000 间接投标得标 6,975,123,000 发行细节 发行日 2014/10/31 到期日 2016/10/31 CUSIP码 912828F70
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
0156GMT * 新西兰元/美元掉头施压日低，目前为止在0.6852/0.6878区间交投 * 美元获得新提振，因有消息称美国国会达成协议为政府提供融资 * 成交量保持低位，东京市场只有少数交易人员，新加坡适逢假期 * 周四低位0.6847为技术性支撑，若跌破则看向6月3日底部0.6802 * 图表：http://reut.rs/2oZiWAr (完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
路透纽约4月30日 - 知情人士周日表示，二十一世纪福克斯正与黑石集团进行磋商，准备收购美国最大电视台运营商之一的Tribune Media Co。
路透4月28日 - 中国泛海控股集团周五表示，已重新提交以27亿美元收购美国寿险公司Genworth Financial的申请，以便为获得监管机构的审批争取更多时间。