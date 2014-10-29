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货币新闻 | 2014年 10月 30日 星期四 01:04 BJT

表格：美国财政部标售五年期公债得标利率为1.567%，投标倍数为2.36

路透华盛顿10月29日 - 美国财政部称，五年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 1.567 中值 1.526 低值 1.450 价格/得标 价格 99.678995 高值得标比率 66.90% 投标倍数 2.36 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,002,000 总投标 82,647,167,000 竞争性投标得标 34,941,790,000 非竞争性投标得标 58,212,000 FED附加 0 初级市场交易商投标 57,056,000,000 初级市场交易商得标 14,574,800,000 直接投标 7,974,000,000 直接投标得标 3,668,035,000 间接投标 17,558,955,000 间接投标得标 16,698,955,000 发行细节 发行日 2014/10/31 到期日 2019/10/31 CUSIP码 912828F62 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿；审校 李军)
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