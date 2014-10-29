表格：美国财政部标售五年期公债得标利率为1.567%，投标倍数为2.36

《汇市简讯》美元/新西兰元获提振，消息称美国会达成政府融资协议
0156GMT * 新西兰元/美元掉头施压日低，目前为止在0.6852/0.6878区间交投 * 美元获得新提振，因有消息称美国国会达成协议为政府提供融资 * 成交量保持低位，东京市场只有少数交易人员，新加坡适逢假期 * 周四低位0.6847为技术性支撑，若跌破则看向6月3日底部0.6802 * 图表：http://reut.rs/2oZiWAr (完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
路透华盛顿10月29日 - 美国财政部称，五年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 1.567 中值 1.526 低值 1.450 价格/得标 价格 99.678995 高值得标比率 66.90% 投标倍数 2.36 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,002,000 总投标 82,647,167,000 竞争性投标得标 34,941,790,000 非竞争性投标得标 58,212,000 FED附加 0 初级市场交易商投标 57,056,000,000 初级市场交易商得标 14,574,800,000 直接投标 7,974,000,000 直接投标得标 3,668,035,000 间接投标 17,558,955,000 间接投标得标 16,698,955,000 发行细节 发行日 2014/10/31 到期日 2019/10/31 CUSIP码 912828F62 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选
(编译 利棣儿；审校 李军)
0156GMT * 新西兰元/美元掉头施压日低，目前为止在0.6852/0.6878区间交投 * 美元获得新提振，因有消息称美国国会达成协议为政府提供融资 * 成交量保持低位，东京市场只有少数交易人员，新加坡适逢假期 * 周四低位0.6847为技术性支撑，若跌破则看向6月3日底部0.6802 * 图表：http://reut.rs/2oZiWAr (完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
路透纽约4月30日 - 知情人士周日表示，二十一世纪福克斯正与黑石集团进行磋商，准备收购美国最大电视台运营商之一的Tribune Media Co。
路透4月28日 - 中国泛海控股集团周五表示，已重新提交以27亿美元收购美国寿险公司Genworth Financial的申请，以便为获得监管机构的审批争取更多时间。