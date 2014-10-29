拉美汇市：巴西雷亚尔延续涨势，因投资者重新考虑大选结果对市场的影响

《全球主要国家债券发行预告》--5月1日-5月8日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
路透圣保罗10月29日 - 巴西雷亚尔周三连续第二日上涨，因投资者重新考虑总统罗塞夫连任对市场的影响。
其他拉美货币兑美元也上升，因预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三在为期两日会议结束后将暗示，距离升息仍然遥远。
在周末总统选举中，罗塞夫击败对市场友好的候选人内韦斯后，雷亚尔周一跌至2005年来最低，不过，雷亚尔跌幅没有许多投资者预计的大，且之后雷亚尔收复失地。
“人人预计美元兑雷亚尔本周将会暴涨，但并没有发生，”Espirito Santo Investment Bank首席分析师Jankiel Santos说，“因此，这些头寸很多被出脱。”
传媒报导的巴西财政部长可能的提名人中，部份是对市场友好的，受此影响，投资者对雷亚尔的负面看法有所减弱。
野村分析师Tony Volpon称，雷亚尔目前处于“蜜月期”，因为投资者认识到，巴西庞大的外汇储备将为该国应对任何可能发生的危机提供缓冲，且巴西公债收益率具吸引力，继续支持利差交易。(完)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
亲爱的客户，您好： 香港金融市场5月1日(周一)因公共假期休市，5月2日(周二)将恢复正常交易。 如欲参考香港股市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至 Chinese.newsdesk@tr.com (完)
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月1日(周一)因公共假期休市，周二将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)