拉美汇市：巴西雷亚尔延续涨势，因投资者重新考虑大选结果对市场的影响

路透圣保罗10月29日 - 巴西雷亚尔周三连续第二日上涨，因投资者重新考虑总统罗塞夫连任对市场的影响。

其他拉美货币兑美元也上升，因预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三在为期两日会议结束后将暗示，距离升息仍然遥远。

在周末总统选举中，罗塞夫击败对市场友好的候选人内韦斯后，雷亚尔周一跌至2005年来最低，不过，雷亚尔跌幅没有许多投资者预计的大，且之后雷亚尔收复失地。

“人人预计美元兑雷亚尔本周将会暴涨，但并没有发生，”Espirito Santo Investment Bank首席分析师Jankiel Santos说，“因此，这些头寸很多被出脱。”

传媒报导的巴西财政部长可能的提名人中，部份是对市场友好的，受此影响，投资者对雷亚尔的负面看法有所减弱。

野村分析师Tony Volpon称，雷亚尔目前处于“蜜月期”，因为投资者认识到，巴西庞大的外汇储备将为该国应对任何可能发生的危机提供缓冲，且巴西公债收益率具吸引力，继续支持利差交易。(完)