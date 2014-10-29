修正-全球航运：波罗的海乾散货运价指数连升第九日，因较大型船航运活动续升

(更正第一段错字，“第就日”应为“第九日”)

路透10月29日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三连升第九日，因较大型船舶航运活动继续增加。

乾散货运价指数大涨33点，或2.37%，报1,428点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升124点，或3.61%，至3,560点。日均获利猛增1,045美元，报25,806美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升30点，或2.56%，报1,202点。日均获利上升236美元，至9,624美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 跌2点，报896点。灵便型船指数 跌5点，报476点。(完)