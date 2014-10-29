修正-全球航运：波罗的海乾散货运价指数连升第九日，因较大型船航运活动续升

企业并购：二十一世纪福克斯与黑石进行磋商，准备收购Tribune Media
路透纽约4月30日 - 知情人士周日表示，二十一世纪福克斯正与黑石集团进行磋商，准备收购美国最大电视台运营商之一的Tribune Media Co。
(更正第一段错字，“第就日”应为“第九日”)
路透10月29日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三连升第九日，因较大型船舶航运活动继续增加。
乾散货运价指数大涨33点，或2.37%，报1,428点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 升124点，或3.61%，至3,560点。日均获利猛增1,045美元，报25,806美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升30点，或2.56%，报1,202点。日均获利上升236美元，至9,624美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海超灵便型船指数 跌2点，报896点。灵便型船指数 跌5点，报476点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月30日 - 知情人士周日表示，二十一世纪福克斯正与黑石集团进行磋商，准备收购美国最大电视台运营商之一的Tribune Media Co。
路透4月28日 - 中国泛海控股集团周五表示，已重新提交以27亿美元收购美国寿险公司Genworth Financial的申请，以便为获得监管机构的审批争取更多时间。
* 上周法国总统大选第一轮投票结果出炉后，围绕欧盟未来命运的担忧有所缓解，市场相信对欧盟友好的候选人马克龙将在第二轮投票中胜出。