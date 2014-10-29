金属期市：期镍从两周高位回落，因库存升至纪录高位

* LME镍库存触及纪录高位，自6月来上升约三分之一

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路透10月29日 - 期镍周三触及两周高位，因担心中国镍矿石库存不断减少，不过，期镍价格尾盘缩减升幅，因库存不断上升显示镍仍得到供应。

伦敦金属交易所(LME)镍库存自6月来急升约三分之一，凸显供应依然充足。库存周三升至380,946吨纪录高位，足够逾10周供应。

“过去几个月市场撇开供应忧虑，聚焦在LME库存不断增加，这不利镍价，”澳新银行(ANZ)分析师Daniel Hynes说。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 盘中上升2.3%，至10月15日来最高的15,900美元，但之后缩减升幅，收升0.8%，报每吨15,670美元。

上日期镍价格急升5%，为5月来最大单日百分比升幅，受一轮买盘推动，交易商说，买盘包括消费者买入。

镍是今年许多投资者的首选金属，因印尼实施矿石出口禁令，对中国不锈钢厂的原材料来源构成威胁。

不过，截至10月，LME镍库存不断上升和菲律宾出口增长，缓和供应忧虑，且几乎抹去镍价所有升幅。

法国巴黎银行商品市场策略师主管Harry Tchilinguirian说，许多投资者确信印尼禁令将最终导致供应短缺，但不肯定出现的时间。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收升0.3%，报每吨6,815美元。期铝 收涨1.6%，报2,030美元，稍早触及两周半高位2,042美元。

期锡 收涨1.3%，报20,125美元。期锌 收高1.7%，报每吨2,295美元。期铅 收高0.1%，报2,035美元。(完)

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