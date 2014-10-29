金属期市：期镍从两周高位回落，因库存升至纪录高位

企业并购：中国泛海控股重新提交申请，为收购Genworth获批争取时间
路透4月28日 - 中国泛海控股集团周五表示，已重新提交以27亿美元收购美国寿险公司Genworth Financial的申请，以便为获得监管机构的审批争取更多时间。
* LME镍库存触及纪录高位，自6月来上升约三分之一
* 关注1800 GMT美联储政策声明
路透10月29日 - 期镍周三触及两周高位，因担心中国镍矿石库存不断减少，不过，期镍价格尾盘缩减升幅，因库存不断上升显示镍仍得到供应。
伦敦金属交易所(LME)镍库存自6月来急升约三分之一，凸显供应依然充足。库存周三升至380,946吨纪录高位，足够逾10周供应。
“过去几个月市场撇开供应忧虑，聚焦在LME库存不断增加，这不利镍价，”澳新银行(ANZ)分析师Daniel Hynes说。
伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 盘中上升2.3%，至10月15日来最高的15,900美元，但之后缩减升幅，收升0.8%，报每吨15,670美元。
上日期镍价格急升5%，为5月来最大单日百分比升幅，受一轮买盘推动，交易商说，买盘包括消费者买入。
镍是今年许多投资者的首选金属，因印尼实施矿石出口禁令，对中国不锈钢厂的原材料来源构成威胁。
不过，截至10月，LME镍库存不断上升和菲律宾出口增长，缓和供应忧虑，且几乎抹去镍价所有升幅。
法国巴黎银行商品市场策略师主管Harry Tchilinguirian说，许多投资者确信印尼禁令将最终导致供应短缺，但不肯定出现的时间。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收升0.3%，报每吨6,815美元。期铝 收涨1.6%，报2,030美元，稍早触及两周半高位2,042美元。
期锡 收涨1.3%，报20,125美元。期锌 收高1.7%，报每吨2,295美元。期铅 收高0.1%，报2,035美元。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
路透4月28日 - 中国泛海控股集团周五表示，已重新提交以27亿美元收购美国寿险公司Genworth Financial的申请，以便为获得监管机构的审批争取更多时间。
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)