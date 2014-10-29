欧洲股市：在美联储政策声明公布前小升，二线股市表现落后

路透伦敦10月29日 - 泛欧绩优股指周三小涨，南欧股市表现滞后，西班牙BBVA银行 业绩疲弱，抵销美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明公布前市场的乐观情绪。

西班牙BBVA银行大跌4.1%，之前公布的年内前九个月的净利低于预期，且业务好转步伐令分析师和投资者失望。

欧元区STOXX银行指数 急跌3.1%。

菲亚特克莱斯勒(Fiat Chrysler) 暴涨12.8%，公司表示，将把豪华车品牌法拉利(Ferrari)分拆出来，并将法拉利10%股权拿出来挂牌上市。 该公司还将发行25亿美元可转债来帮助母公司的成长计划融资。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.17%，报1,319.34点，在过去七个交易日中有四日上升，但成交量低。

成交量较过去一个月均值低10%。

荷兰海上服务集团Fugro 股价暴跌26.6%，之前公司警告，2014年不发放股息，因市场不断恶化，且石油和天然气项目面临价格压力。

周二意大利石油服务集团Saipem 发出盈警，令同业CGG 股价劲跌3.4%。