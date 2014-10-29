欧洲股市：在美联储政策声明公布前小升，二线股市表现落后

欧洲股市：公司业绩提振欧洲股市，法股触及九年高位
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
路透伦敦10月29日 - 泛欧绩优股指周三小涨，南欧股市表现滞后，西班牙BBVA银行 业绩疲弱，抵销美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明公布前市场的乐观情绪。
西班牙BBVA银行大跌4.1%，之前公布的年内前九个月的净利低于预期，且业务好转步伐令分析师和投资者失望。
欧元区STOXX银行指数 急跌3.1%。
菲亚特克莱斯勒(Fiat Chrysler) 暴涨12.8%，公司表示，将把豪华车品牌法拉利(Ferrari)分拆出来，并将法拉利10%股权拿出来挂牌上市。 该公司还将发行25亿美元可转债来帮助母公司的成长计划融资。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.17%，报1,319.34点，在过去七个交易日中有四日上升，但成交量低。
成交量较过去一个月均值低10%。
荷兰海上服务集团Fugro 股价暴跌26.6%，之前公司警告，2014年不发放股息，因市场不断恶化，且石油和天然气项目面临价格压力。
周二意大利石油服务集团Saipem 发出盈警，令同业CGG 股价劲跌3.4%。
英国富时100指数 收高0.81%，报6,453.87点；德国DAX指数 收涨0.16%，报9,082.81点；法国CAC指数 收跌0.05%，报4,110.64点。(完)
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。