美国FED：美联储结束购债计划，暗示对美国经济复苏有信心

路透华盛顿10月29日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三结束月度购债计划，并暗示尽管全球很多国家的经济出现放缓迹象，但对美国经济将沿着既定轨道复苏有信心。

联邦公开市场委员会(FOMC)在一份声明中称，“委员会仍认为，总体经济有充足的潜在动能，能支撑经济在保持价格稳定的前提下逐步实现就业最大化。”

声明显示，联储总体认为近期的金融市场动荡、欧洲成长放缓，以及通胀前景疲弱不会阻碍美国经济实现其设定的失业率和通胀目标。

联储表示，就业市场不断增强，劳动力闲置正在“逐步减少”。

联储在声明中保留了近期声明中有关利率的基本措辞，称在本月购债计划结束后，利率将在“相当长一段时间内”保持在低位。

联储表示，升息的时间和速度将取决于经济数据，新的措辞显然赢得了费城联储总裁普洛瑟和达拉斯联储总裁费希尔的支持，他们两位在之前的会议中对联储的决定持反对意见。

谈到通胀问题时，联储承认能源价格下跌和其他因素合力打压通胀，但经济中的总体通胀水平应向联储设定的2%的目标攀升。

声明指出，“委员会认为，自年初以来通胀长时间低于2%目标的可能性有所减弱。”

美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔是唯一一位对通胀预期回落，意味着联储应在更长时间内保持利率在低位的理论持异议的政策委员。

美联储结束购债计划基本没有任何悬念。随着联储开始逐步撤走刺激政策，其月度购债规模从850亿美元逐步被削减至150亿美元。

美联储会继续将每月证券到期回笼资金进行再投资，这意味着其4万亿美元的资产负债表规模暂时将保持不变。(完)