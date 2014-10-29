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市场报道 | 2014年 10月 30日 星期四 04:43 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货升至九周高位，因回补空头和豆粕大涨

路透芝加哥10月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三大涨约3%，至九周高位，交易商称，受助于投资者回补空头，以及豆粕期货上涨为玉米提供支撑。

CBOT-12月玉米合约 尾盘升至100日移动均线之上，引发更多买盘，价格在交易最后几秒钟触及日内高位，创下两周来最大单日升幅。

交易商和分析师表示，豆粕期货创下六年来最大单日升幅，因加工厂纷纷寻找大豆来压榨，且寻找轨道车运出豆粕。

未平仓合约连续第四日下降，至127.4万口，为逾一个月来最小，暗示投资者在近期价格上涨时回补空头。

12月玉米合约 升10-3/4美分，报3.75-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为380,127口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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