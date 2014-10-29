芝加哥期市：CBOT玉米期货升至九周高位，因回补空头和豆粕大涨

《汇市简讯》美元/新西兰元获提振，消息称美国会达成政府融资协议
0156GMT * 新西兰元/美元掉头施压日低，目前为止在0.6852/0.6878区间交投 * 美元获得新提振，因有消息称美国国会达成协议为政府提供融资 * 成交量保持低位，东京市场只有少数交易人员，新加坡适逢假期 * 周四低位0.6847为技术性支撑，若跌破则看向6月3日底部0.6802 * 图表：http://reut.rs/2oZiWAr (完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
路透芝加哥10月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三大涨约3%，至九周高位，交易商称，受助于投资者回补空头，以及豆粕期货上涨为玉米提供支撑。
CBOT-12月玉米合约 尾盘升至100日移动均线之上，引发更多买盘，价格在交易最后几秒钟触及日内高位，创下两周来最大单日升幅。
交易商和分析师表示，豆粕期货创下六年来最大单日升幅，因加工厂纷纷寻找大豆来压榨，且寻找轨道车运出豆粕。
未平仓合约连续第四日下降，至127.4万口，为逾一个月来最小，暗示投资者在近期价格上涨时回补空头。
12月玉米合约 升10-3/4美分，报3.75-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为380,127口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
0156GMT * 新西兰元/美元掉头施压日低，目前为止在0.6852/0.6878区间交投 * 美元获得新提振，因有消息称美国国会达成协议为政府提供融资 * 成交量保持低位，东京市场只有少数交易人员，新加坡适逢假期 * 周四低位0.6847为技术性支撑，若跌破则看向6月3日底部0.6802 * 图表：http://reut.rs/2oZiWAr (完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
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