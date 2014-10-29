标题新闻：10月28日止当周美国货币市场基金资产增加9.626亿美元至2.654万亿美元--iMoneyNet

《全球主要国家债券发行预告》--5月1日-5月8日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)