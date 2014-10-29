全球金市：金价下跌，因美联储对美国经济复苏前景充满信心

路透纽约/伦敦10月29日 - 金价周三下挫逾1%，扩大稍早跌幅，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日宣布结束实施多年的购债计划，且表示对就业增长前景充满信心，紧张不安的黄金投资者降低多头押注。

美联储周三宣布结束月度购债计划，并暗示尽管全球很多国家的经济出现放缓迹象，但对美国经济将沿着既定轨道复苏有信心。

联邦公开市场委员会(FOMC)在一份声明中称，“委员会仍认为，总体经济有充足的潜在动能，能支撑经济在保持价格稳定的前提下逐步实现就业最大化。”

市场观察人士称，美联储没有明确何时升息带来的不确定性，以及联储使用“就业增长稳健”等措辞，使金价应声走低。

“美联储对政策未来走向没有给出很多指引，所以每个人都在声明的字里行间寻找政策走向的蛛丝马迹，”Merk Funds总裁和首席投资长Axel Merk说。

Merk表示，从较长时间来看，金价应该得到支撑，因美联储还表示，在结束购债后，将“在相当长一段时间内”保持低利率。

1837 GMT，现货金 下挫1.1%，报每盎司1,213.70美元，盘中触及1,212.35美元的三周低位。

在美联储公布政策声明前，纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金 收跌4.50美元，报每盎司1,224.90美元。路透初步数据显示，成交量低于30日均值。

美元兑一篮子主要货币 上涨，也向金价施压。

现货银 升0.1%，报每盎司17.17美元。

现货铂金 下跌0.1%，报每盎司1,261美元。现货钯金 升0.3%，报每盎司792美元。(完)

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