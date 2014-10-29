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市场报道 | 2014年 10月 30日 星期四 04:10 BJT

美国股市: 道琼工业指数收低0.18%，Nasdaq指数下跌0.33%

路透纽约10月29日 - 美国股市周三小幅收低，脱离日内低位，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布结束月度购债计划，且对美国经济将沿着既定轨道复苏有信心。

道琼工业指数 收低31.44点，或0.18%，至16,974.31点；标准普尔500指数 收低2.75点，或0.14%，至1,982.30点；Nasdaq指数 下跌15.069点，或0.33%，至4,549.226点。(完)
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