美国股市: 道琼工业指数收低0.18%，Nasdaq指数下跌0.33%

《汇市简讯》美元/新西兰元获提振，消息称美国会达成政府融资协议
0156GMT * 新西兰元/美元掉头施压日低，目前为止在0.6852/0.6878区间交投 * 美元获得新提振，因有消息称美国国会达成协议为政府提供融资 * 成交量保持低位，东京市场只有少数交易人员，新加坡适逢假期 * 周四低位0.6847为技术性支撑，若跌破则看向6月3日底部0.6802 * 图表：http://reut.rs/2oZiWAr (完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
路透纽约10月29日 - 美国股市周三小幅收低，脱离日内低位，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布结束月度购债计划，且对美国经济将沿着既定轨道复苏有信心。
道琼工业指数 收低31.44点，或0.18%，至16,974.31点；标准普尔500指数 收低2.75点，或0.14%，至1,982.30点；Nasdaq指数 下跌15.069点，或0.33%，至4,549.226点。(完)
0156GMT * 新西兰元/美元掉头施压日低，目前为止在0.6852/0.6878区间交投 * 美元获得新提振，因有消息称美国国会达成协议为政府提供融资 * 成交量保持低位，东京市场只有少数交易人员，新加坡适逢假期 * 周四低位0.6847为技术性支撑，若跌破则看向6月3日底部0.6802 * 图表：http://reut.rs/2oZiWAr (完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
路透纽约4月30日 - 知情人士周日表示，二十一世纪福克斯正与黑石集团进行磋商，准备收购美国最大电视台运营商之一的Tribune Media Co。
路透4月28日 - 中国泛海控股集团周五表示，已重新提交以27亿美元收购美国寿险公司Genworth Financial的申请，以便为获得监管机构的审批争取更多时间。