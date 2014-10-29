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亚洲 | 2014年 10月 30日 星期四 04:46 BJT

美股盘后：百度公布季度业绩和财测后，股价急挫4.3%

路透10月29日 - 百度 周三在美股盘后交易中急挫4.3%，此前该公司公布第三季业绩和财测。

百度公布2014会计年度第三季稀释后每ADS盈利为1.79美元，营收为22.03亿美元，上升52.0%。

百度预计，2014会计年度第四季营收增长45.4-49.6%，达到138.5-142.5亿元人民币(22.56-23.22亿美元)。

根据汤森路透I/B/E/S，市场原本预计百度第三季每ADS盈利为9.75元人民币，营收预估为135.6亿元人民币，第四季营收预估为140.4亿元人民币。(完)
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