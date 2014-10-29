美股盘后：百度公布季度业绩和财测后，股价急挫4.3%

路透10月29日 - 百度 周三在美股盘后交易中急挫4.3%，此前该公司公布第三季业绩和财测。

百度公布2014会计年度第三季稀释后每ADS盈利为1.79美元，营收为22.03亿美元，上升52.0%。

百度预计，2014会计年度第四季营收增长45.4-49.6%，达到138.5-142.5亿元人民币(22.56-23.22亿美元)。