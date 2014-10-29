美股盘后：百度公布季度业绩和财测后，股价急挫4.3%

企业并购：中国泛海控股重新提交申请，为收购Genworth获批争取时间
路透4月28日 - 中国泛海控股集团周五表示，已重新提交以27亿美元收购美国寿险公司Genworth Financial的申请，以便为获得监管机构的审批争取更多时间。
路透10月29日 - 百度 周三在美股盘后交易中急挫4.3%，此前该公司公布第三季业绩和财测。
百度公布2014会计年度第三季稀释后每ADS盈利为1.79美元，营收为22.03亿美元，上升52.0%。
百度预计，2014会计年度第四季营收增长45.4-49.6%，达到138.5-142.5亿元人民币(22.56-23.22亿美元)。
根据汤森路透I/B/E/S，市场原本预计百度第三季每ADS盈利为9.75元人民币，营收预估为135.6亿元人民币，第四季营收预估为140.4亿元人民币。(完)
路透4月28日 - 中国泛海控股集团周五表示，已重新提交以27亿美元收购美国寿险公司Genworth Financial的申请，以便为获得监管机构的审批争取更多时间。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 +2.0% 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)