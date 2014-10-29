国际油市：油价上升，因美国原油库存升幅小于预期

企业并购：中国泛海控股重新提交申请，为收购Genworth获批争取时间
路透4月28日 - 中国泛海控股集团周五表示，已重新提交以27亿美元收购美国寿险公司Genworth Financial的申请，以便为获得监管机构的审批争取更多时间。
* 上周美国原油库存增加210万桶，预估为增加340万桶
* 油价上涨，尽管美联储政策声明后美元走强
* OPEC称目前低油价不反应基本面
路透纽约10月29日 - 油价周三连续第二日收高，此前数据显示上周美国原油库存升幅小于预期，终止之前连续两周升幅超预期向市场施压的情况。
尽管午后美元上涨，但油价依然走强。美联储政策声明对美国就业市场复苏有信心，一些市场人士认为美联储的信心将可能令美国升息早于之前的预期。
指标12月布兰特原油 收高1.09美元，报每桶87.12美元，盘中触及87.94美元日内高位。近月美国原油 收升0.78美元，报每桶82.20美元，盘中高见82.88美元.
美国能源资料协会(EIA)表示，上周美国原油库存增加210万桶，分析师原本预期增加340万桶。
在10月24日该周的之前两周，原油库存升幅巨大，令美国原油跌穿80美元，至两年低位，且汽油价格也下跌。
美联储在为期两天会议结束后发布的声明中宣布，结束第三轮量化宽松购债计划，一如市场预期。美联储声明中有关就业市场存在“大量闲置”的内容已不复存在，显示出联储对经济前景的信心。
石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周三表示，不用对近期油价大跌感到慌张，他称油价偏低将遏止其他供应来源，并带动OPEC在2020年之前扩大产出。他称，OPEC并没有目标油价，会让市场来做决定。
“低油价并没有反映基本面，”巴德里说。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
路透4月28日 - 中国泛海控股集团周五表示，已重新提交以27亿美元收购美国寿险公司Genworth Financial的申请，以便为获得监管机构的审批争取更多时间。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 +2.0% 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)