国际油市：油价上升，因美国原油库存升幅小于预期

* 上周美国原油库存增加210万桶，预估为增加340万桶

* 油价上涨，尽管美联储政策声明后美元走强

* OPEC称目前低油价不反应基本面

路透纽约10月29日 - 油价周三连续第二日收高，此前数据显示上周美国原油库存升幅小于预期，终止之前连续两周升幅超预期向市场施压的情况。

尽管午后美元上涨，但油价依然走强。美联储政策声明对美国就业市场复苏有信心，一些市场人士认为美联储的信心将可能令美国升息早于之前的预期。

指标12月布兰特原油 收高1.09美元，报每桶87.12美元，盘中触及87.94美元日内高位。近月美国原油 收升0.78美元，报每桶82.20美元，盘中高见82.88美元.

美国能源资料协会(EIA)表示，上周美国原油库存增加210万桶，分析师原本预期增加340万桶。

在10月24日该周的之前两周，原油库存升幅巨大，令美国原油跌穿80美元，至两年低位，且汽油价格也下跌。

美联储在为期两天会议结束后发布的声明中宣布，结束第三轮量化宽松购债计划，一如市场预期。美联储声明中有关就业市场存在“大量闲置”的内容已不复存在，显示出联储对经济前景的信心。

石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周三表示，不用对近期油价大跌感到慌张，他称油价偏低将遏止其他供应来源，并带动OPEC在2020年之前扩大产出。他称，OPEC并没有目标油价，会让市场来做决定。

“低油价并没有反映基本面，”巴德里说。(完)

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