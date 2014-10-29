标题新闻：加拿大央行总裁波洛兹称前瞻性指引只在经济受到冲击而传统货币政策作用受限时使用

《汇市简讯》美元/新西兰元获提振，消息称美国会达成政府融资协议

0156GMT * 新西兰元/美元掉头施压日低，目前为止在0.6852/0.6878区间交投 * 美元获得新提振，因有消息称美国国会达成协议为政府提供融资 * 成交量保持低位，东京市场只有少数交易人员，新加坡适逢假期 * 周四低位0.6847为技术性支撑，若跌破则看向6月3日底部0.6802 * 图表：http://reut.rs/2oZiWAr (完) (编译 许娜；审校 徐文焰)