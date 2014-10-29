韩国数据：11月制造业景气判断指数小跌至76，10月为78

路透首尔10月30日 - 韩国央行周四公布的调查显示，11月韩国制造商对业务前景的展望比10月略为悲观，显示出该国经济复苏之路并不平坦。

韩国央行经季节调整的11月制造业景气判断指数从10月的78下降至76，但略高于9月的75。

数据显示，在受访的企业之中，中小企业对业务前景的信心下降幅度最大。

读数在100以下显示预期未来几个月业务状况恶化的公司多于预期业务状况将得到改善的公司，不过，即便在金融状况较好的时期，该指数通常也处于较低的水平。

自2011年2月以来，制造业景气判断指数一直在100之下。

央行表示，受访企业指出，国内消费疲弱是他们看淡前景的最主要原因，和上一个月调查的情况一样。

几个小时后，韩国将公布9月工业生产数据，路透访查的分析师预计，经季节调整后工业生产较8月增长1.9%。

韩国央行称，在10月16-23日期间访问了全国23个主要制造行业的逾1,500家企业。(完)