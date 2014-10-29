《综述》美联储结束购债，展现对美国经济复苏信心

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔是唯一的异议者，他认为，在缺乏物价压力的情况下，美联储应该做出更大胆的承诺来达成2%的通胀目标。

两周前全球股市下挫，欧洲通胀预期下滑以及经济成长不振，令全球经济疲弱可能危及美国复苏并破坏美联储提振通胀之努力的风险升高。

美联储对这些事件只是略有提及。它承认能源价格下降“以及其他因素”正在压低通胀。但美联储表示，经济面临的风险是平衡的，并重申自今年初以来，通胀率不达标的可能性已经下降。

美联储结束购债计划基本没有任何悬念。随着联储开始逐步撤走刺激政策，其月度购债规模从850亿美元逐步被削减至150亿美元。美联储为了抗击2007-2009年经济衰退，为温吞的复苏注入活力，曾推出多项刺激政策。