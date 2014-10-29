《综述》美联储结束购债，展现对美国经济复苏信心

《汇市简讯》美元/新西兰元获提振，消息称美国会达成政府融资协议
0156GMT * 新西兰元/美元掉头施压日低，目前为止在0.6852/0.6878区间交投 * 美元获得新提振，因有消息称美国国会达成协议为政府提供融资 * 成交量保持低位，东京市场只有少数交易人员，新加坡适逢假期 * 周四低位0.6847为技术性支撑，若跌破则看向6月3日底部0.6802 * 图表：http://reut.rs/2oZiWAr (完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔是唯一的异议者，他认为，在缺乏物价压力的情况下，美联储应该做出更大胆的承诺来达成2%的通胀目标。
两周前全球股市下挫，欧洲通胀预期下滑以及经济成长不振，令全球经济疲弱可能危及美国复苏并破坏美联储提振通胀之努力的风险升高。
美联储对这些事件只是略有提及。它承认能源价格下降“以及其他因素”正在压低通胀。但美联储表示，经济面临的风险是平衡的，并重申自今年初以来，通胀率不达标的可能性已经下降。
美联储结束购债计划基本没有任何悬念。随着联储开始逐步撤走刺激政策，其月度购债规模从850亿美元逐步被削减至150亿美元。美联储为了抗击2007-2009年经济衰退，为温吞的复苏注入活力，曾推出多项刺激政策。
美联储会继续将每月证券到期回笼资金进行再投资，这意味着其资产负债表规模暂时将保持不变。(完)
0156GMT * 新西兰元/美元掉头施压日低，目前为止在0.6852/0.6878区间交投 * 美元获得新提振，因有消息称美国国会达成协议为政府提供融资 * 成交量保持低位，东京市场只有少数交易人员，新加坡适逢假期 * 周四低位0.6847为技术性支撑，若跌破则看向6月3日底部0.6802 * 图表：http://reut.rs/2oZiWAr (完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
路透纽约4月30日 - 知情人士周日表示，二十一世纪福克斯正与黑石集团进行磋商，准备收购美国最大电视台运营商之一的Tribune Media Co。
路透4月28日 - 中国泛海控股集团周五表示，已重新提交以27亿美元收购美国寿险公司Genworth Financial的申请，以便为获得监管机构的审批争取更多时间。