《日本重要政经日程》--10月30日

企业并购：中国泛海控股重新提交申请，为收购Genworth获批争取时间
路透4月28日 - 中国泛海控股集团周五表示，已重新提交以27亿美元收购美国寿险公司Genworth Financial的申请，以便为获得监管机构的审批争取更多时间。
(除特别说明外，均为GMT时间)
10月29日(三)
2350 - 资本流动数据
10月30日(四)
0120 - 三个月贴现国库券标售
企业财报：
0400 - 大发汽车
0430 - 新日铁住金
0430 - Shikoku Electric Power Co
0500 - Tokyo Gas Co
0600 - 东京电力
0600 - Hokkaido Electric Power Co
0600 - Electric Power Development (J-Power)
0615 - 日本东北电力
0630 - 日本北陆电力
0700 - Osaka Gas Co (完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 张涛；审校 张荻)
路透4月28日 - 中国泛海控股集团周五表示，已重新提交以27亿美元收购美国寿险公司Genworth Financial的申请，以便为获得监管机构的审批争取更多时间。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 +2.0% 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)