版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 30日 星期四 06:11 BJT

《日本重要政经日程》--10月30日

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月29日(三)

2350 - 资本流动数据

10月30日(四)

0120 - 三个月贴现国库券标售

企业财报：

0400 - 大发汽车

0430 - 新日铁住金

0430 - Shikoku Electric Power Co

0500 - Tokyo Gas Co

0600 - 东京电力

0600 - Hokkaido Electric Power Co

0600 - Electric Power Development (J-Power)

0615 - 日本东北电力

0630 - 日本北陆电力

0700 - Osaka Gas Co (完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张涛；审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐