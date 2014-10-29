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货币新闻 | 2014年 10月 30日 星期四 07:20 BJT

韩国数据：9月工业生产较前月仅增0.1%逊于预估，难以弥补8月的大跌

路透调查14位分析师的预估中值为9月工业生产增加1.9%。

和上年同期相比，9月工业生产增长1.9%，路透调查分析师的预估中值为上升2.8%；8月则修正为增长2.8%。

统计局数据还显示，9月经季节调整服务业产出较上月增长0.1%，8月修正后为成长0.3%。(完) (编译 王丽鑫/戴素萍 审校 徐文焰/张荻)
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