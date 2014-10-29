美国利率：利率期货市场显示，交易商认为可能最早明年9月加息

路透10月29日 - 美国短期利率期货下跌，之前美国联邦储备理事会(美联储)在周三虽然宣布结束购债刺激计划，但仍重申将在“较长时期”内维持近零利率水准的承诺。

CME FedWatch采用其联邦基金利率期货合约的走势追踪市场加息预期，这些期货合约目前的走势表明，交易商认为美联储在2015年9月首次加息的可能性约为50%。

在美联储公布会后声明之前，交易员认为首次加息的时间可能在2015年10月。

美联储自2008年12月以来一直维持利率在近零水准。(完)