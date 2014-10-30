美国与加拿大经济指标预测--10月30日-11月6日****

日本股市：日经指数收在一个月高点，因日圆走贬
Nasdaq综合股价指数周二触及创纪录高位，道琼工业指数和标准普尔500指数也刷新近期高点，因企业财报强劲凸显美国公司的健康状态。美元兑日圆创下三个月来最大单日涨幅。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
10月27日当周
10月30日(四)
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第三季初值 +3.0% +4.6%
GDP最终销售 +3.5% +3.2%
GDP消费支出 -- +2.5%
GDP隐性平减指数 +1.4% +2.1%
核心PCE物价指数 +1.4% +2.0%
个人消费支出(PCE)物价指数 +1.3% +2.3%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月25日当周 28.3 28.3
四周均值(万人) -- 28.1
续请失业金人数(万人) 10月18日当周 235.0 235.1
10月31日(五)
-- 美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数 9月 -- +1.4%
1230 美国实质个人支出(较前月) 9月 -- +0.5%
个人所得(较前月) +0.3% +0.3%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) -- +1.5%
PCE物价指数(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +1.5%
1230 美国企业雇佣成本 第三季 +0.5% +0.7%
1230 加拿大GDP(较前月) 8月 持平 持平
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 10月 60.0 60.5
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 10月终值 86.4 86.4
现况指数 98.9 98.9
预期指数 78.2 78.4
11月3日当周
11月3日(一)
-- 美国国内汽车销售年率(万辆) 10月 1,660 1,643
1430 加拿大RBC制造业PMI(经季节调整) 10月 -- 53.5
1445 美国Markit制造业PMI 10月终值 -- 56.2
1500 美国建筑支出(较前月) 9月 +0.6% -0.8%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 10月 56.7 56.6
投入物价分项指数 57.0 59.5
就业分项指数 55.0 54.6
新订单分项指数 -- 60.0
11月4日(二)
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 9月 -- 逆差6.1
出口(亿加元) -- 441.9
进口(亿加元) -- 448.0
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 9月 逆差400 逆差401
1445 美国ISM纽约企业活动指数 10月 -- 654.8
1500 美国工厂订单(较前月) 9月 +0.4% -10.1%
1500 美国耐久财订单 9月修正值 -- -1.3%
扣除运输的耐久财订单 -- -0.2%
扣除国防的耐久财订单 -- -1.5%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.7%
11月5日(三)
1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 10月 增加22.0 增加21.3
1400 美国Markit服务业PMI 10月终值 -- 57.3
1445 美国Markit综合PMI 10月终值 -- 59.0
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 10月 58.0 58.6
企业活动指数 62.8 62.9
就业指数 -- 58.5
新订单指数 -- 61.0
价格指数 -- 55.2
11月6日(四)
1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 10月 -- 3.0477
1330 美国劳工成本 第三季初值 +1.0% -0.1%
非农生产率 +0.8% +2.3%
1330 加拿大建筑许可(较前月) 9月 -- -27.3%
1500 加拿大Ivey PMI 10月 -- 65.2
经季节调整的Ivey PMI -- 58.6(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
Nasdaq综合股价指数周二触及创纪录高位，道琼工业指数和标准普尔500指数也刷新近期高点，因企业财报强劲凸显美国公司的健康状态。美元兑日圆创下三个月来最大单日涨幅。
* 五年公债殖利率收扬至三周新高 * 台币挑战30元大关缓解美债利空 * 短线五年券106/5殖利率料在0.78-0.84% 路透台北4月26日 - 台湾指标五年券殖利率周三收扬至三周新高。交易员表示，由于美国指标10年公债殖 利率昨日收高升破2.30%，引领台债主流券殖利率区间同步垫高，今日台债区间偏空整理，惟台币大升挑战30 元大关，则稍稍缓解美债利空，并收敛台债殖利率升幅。 他们指出，近期美债殖利率持续反弹，带动台债五年及10年期指标券双双回升到月线上方盘整；不过目前 月线仍呈下弯，暂定台债盘势只是修正此前多头态势转趋中性看待，且盘中台币放量弹升，市场预期外资涌入 会部分转进台债，也有助让台债殖利率弹幅缩小。 五年券106/5殖利率收创三周新高，前高为4月5日的0.8360%；至于10年券106/4R殖利率也收在发行前交易 展开五个交易日以来新高至1.1090%，并创同年券逾一个月新高，前高为3月24日的1.1240%。 〞钱一直进来、会很滥，短券会比较受惠。〞一位大型银行交易员说。
路透台北4月26日 - 台湾股市周三收高，连续第四天上扬。分析师表示，因美股大涨带动台股随亚股上扬 ，且台币兑美元 强升，令投资人预期外资又将大举买进台股。 台湾加权股价指数 收高0.15%，至9,856.45点；今日成交初值 为1,013.33亿台币，上交 易日修正后为934.38亿。 〞外资又开始加码，只要台币升值，指数还是会向上垫高。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。 他表示，近期台股呈现代表散户的融资余额持续降低，但外资等专业投资人买超金额上扬的现象，此有助 于筹码趋于稳定。 简伯仪认为，只要大盘持续守稳在9,800点附近的月线，每日成交值都能高于900亿台币，台股多头气氛就 难以转变。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,800-9,900点。 亚洲股市周三连续第五日上扬，对美国经济的乐观看法再现，点亮风险资产前景；随着法国的政治疑虑消 退，欧元守住之前涨幅。 本地时间14:13，M