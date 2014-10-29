美国FED：联储描述就业市场的措辞稍加改动，让叶伦赢得鹰派支持

美联储以前曾表示，就业市场闲置产能“很多”，但周三却弃用这一描述，而称劳动力市场未被利用的资源正在“逐步减少”。

Costerg表示，这一变化“可能重新赢得鹰派支持”。

投资者还认为美联储的声明偏于强硬立场，利率期货市场交易商目前预测，2015年9月加息的几率为54%。而在会议之前，交易商认为首次加息的时间可能在2015年10月。

本月的市场抛售部分缘于欧洲和中国疲弱的经济数据。市场下滑打压通胀预估，让一些投资者期望美联储会承认这些风险。

Atlantic Trust Private Wealth Management的经理人Gary Pzegeo认为，声明中没有对近期市场动荡作任何讨论，可能帮助说服费希尔支持美联储的决定。费希尔对美联储调整行动以缓和市场波动的做法一贯持怀疑态度。

Pzegeo表示，叶伦和美联储副主席费舍尔自上次会议以来的言论让“较长时间”的承诺不再是毫无商量余地，同时也提升了经济数据在利率决策过程中的重要性，这对于缓和鹰派的忧虑可能也是至关重要的。

“在某个人开口说话...或者(会议)记录公布之前，我们当然无从得知内情，”他说。美联储的会议记录将在三周后公布。

最后一位持不同意见的美联储官员是明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔。这位鸽派官员提到通胀预期降低的问题。

“我们认为美联储整体向鹰派立场的转变已经开始，纯粹的鹰派取得胜利，纯鸽派则失势，”Brean Capital的Peter Tchir说。(完)