日韩经济指标预测--10月30日-11月6日****

企业并购：中国泛海控股重新提交申请，为收购Genworth获批争取时间
路透4月28日 - 中国泛海控股集团周五表示，已重新提交以27亿美元收购美国寿险公司Genworth Financial的申请，以便为获得监管机构的审批争取更多时间。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月27日当周 10月29日(三) 2300 韩国工业生产(较前月) 9月 +1.9% -3.8% (较上年同期) +2.8% -2.8% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 10月30日(四) 2330 日本所有家庭支出(较前月) 9月 +1.9% -0.3% (较上年同期) -4.3% -4.7% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 9月 +3.0% +3.1% 全国整体CPI -- +3.3% 东京地区核心CPI(较上年同期) 10月 +2.5% +2.6% 东京地区整体CPI -- +2.9% 10月31日(五) 暂无重要数据。 11月1日(六) 0000 韩国出口(较上年同期) 10月初值 +1.9% +6.8% 进口(较上年同期) +0.6% +8.0% 贸易收支(亿美元) -- 顺差34 11月3日当周 11月3日(一) -- 韩国汇丰/Markit制造业PMI 10月 -- 48.8 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月) 10月 -0.1% -0.1% (较上年同期) +1.4% +1.1% 11月4日(二) 暂无重要数据。 11月5日(三) 暂无重要数据。 11月5日(三) 暂无重要数据。(完)
路透4月28日 - 中国泛海控股集团周五表示，已重新提交以27亿美元收购美国寿险公司Genworth Financial的申请，以便为获得监管机构的审批争取更多时间。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 +2.0% 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)