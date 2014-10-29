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亚洲 | 2014年 10月 30日 星期四 06:56 BJT

****日韩经济指标预测--10月30日-11月6日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
   
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值        前值 

    10月27日当周
    
    10月29日(三)
    2300 韩国工业生产(较前月)                        9月          +1.9%       -3.8%
                     (较上年同期)                                 +2.8%       -2.8%
             服务业产出(较前月)                                     --        +0.3%
    
    10月30日(四) 
    2330 日本所有家庭支出(较前月)                    9月          +1.9%       -0.3%
                         (较上年同期)                             -4.3%       -4.7%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 9月          +3.0%       +3.1%
                全国整体CPI                                         --        +3.3%
                东京地区核心CPI(较上年同期)         10月          +2.5%       +2.6%
                东京地区整体CPI                                     --        +2.9%
    
    10月31日(五)
    
    暂无重要数据。
    
    11月1日(六)        
    0000 韩国出口(较上年同期)                      10月初值       +1.9%       +6.8%
             进口(较上年同期)                                     +0.6%       +8.0%
             贸易收支(亿美元)                                       --       顺差34    
    
    
    11月3日当周
    
    11月3日(一)
      -- 韩国汇丰/Markit制造业PMI                   10月            --         48.8
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月)            10月          -0.1%       -0.1%
                              (较上年同期)                        +1.4%       +1.1%
    
    11月4日(二)
    暂无重要数据。
    
    11月5日(三)
    暂无重要数据。 
    
    11月5日(三)
    暂无重要数据。(完)
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