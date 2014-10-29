日韩经济指标预测--10月30日-11月6日****

企业并购：中国泛海控股重新提交申请，为收购Genworth获批争取时间

路透4月28日 - 中国泛海控股集团周五表示，已重新提交以27亿美元收购美国寿险公司Genworth Financial的申请，以便为获得监管机构的审批争取更多时间。