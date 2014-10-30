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亚洲 | 2014年 10月 30日 星期四 08:22 BJT

金砖国家：10月29日股汇市收盘纵览

路透10月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月29日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周三收涨1.24%或12.34点，报1004.88点。

中国股市：沪综指收升1.5%连续第二日上涨，受基建投资板块带动

香港股市：因寄望美联储采取温和立场而收高，博彩业股票劲扬

中国汇市：人民币连续四天收升，短期在6.11元附近盘整后料续涨

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巴西股市：收盘下跌，在上日大涨后回落。Bovespa指数 收跌2.45%，报51,049.32点。 　　拉美汇市：巴西雷亚尔延续涨势，因投资者重新考虑大选结果对市场的影响

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南非股市：收涨，投资人押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于政策声明中宣布延后升息计划，因此买进银行和零售类股。指标Top-40绩优股指数 收涨1.4%，报43,797点，综合指数 录得同样涨幅，报49,117点。

南非汇市：兰特兑美元小涨，市场静待美联储货币政策声明

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印度股市：追随全球股市涨势连续第二日上扬，并触及五周收盘高位，因为市场预期美联储将重申愿意等候一段时日再升息。印度指标BSE指数 收涨0.81%，报27,098.17点。NSE指数 收涨0.78%，报8,090.45点。

印度汇市：印度卢比收盘小跌，美联储政策会议结果出炉前人气谨慎，但外资持续流入，整体信心仍偏向正面。印度卢比兑美元 收报61.35/36，略低于周二收盘时的61.32/33。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨0.96%，报1,059.620点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.81%，报582.98点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌1.72%，报43.2000卢布；卢布兑欧元 跌1.07%，报54.6300卢布。(完) (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
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