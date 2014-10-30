金砖国家：10月29日股汇市收盘纵览

路透10月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月29日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周三收涨1.24%或12.34点，报1004.88点。
中国股市：沪综指收升1.5%连续第二日上涨，受基建投资板块带动
香港股市：因寄望美联储采取温和立场而收高，博彩业股票劲扬
中国汇市：人民币连续四天收升，短期在6.11元附近盘整后料续涨
============================================================================
巴西股市：收盘下跌，在上日大涨后回落。Bovespa指数 收跌2.45%，报51,049.32点。
拉美汇市：巴西雷亚尔延续涨势，因投资者重新考虑大选结果对市场的影响
============================================================================
南非股市：收涨，投资人押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于政策声明中宣布延后升息计划，因此买进银行和零售类股。指标Top-40绩优股指数 收涨1.4%，报43,797点，综合指数 录得同样涨幅，报49,117点。
南非汇市：兰特兑美元小涨，市场静待美联储货币政策声明
============================================================================
印度股市：追随全球股市涨势连续第二日上扬，并触及五周收盘高位，因为市场预期美联储将重申愿意等候一段时日再升息。印度指标BSE指数 收涨0.81%，报27,098.17点。NSE指数 收涨0.78%，报8,090.45点。
印度汇市：印度卢比收盘小跌，美联储政策会议结果出炉前人气谨慎，但外资持续流入，整体信心仍偏向正面。印度卢比兑美元 收报61.35/36，略低于周二收盘时的61.32/33。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 涨0.96%，报1,059.620点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.81%，报582.98点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌1.72%，报43.2000卢布；卢布兑欧元 跌1.07%，报54.6300卢布。(完)
(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)