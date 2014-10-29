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债券 | 2014年 10月 30日 星期四 07:44 BJT

美国FED：联储12月将开始进行较长期逆回购测试

美联储决定收紧货币政策后，可能会使用多种工具把现金抽离银行体系，以此调控短期利率；而定期逆回购计划被认为是其中的一种工具。

美联储在2008年12月全球金融危机高峰时，采用了近零利率政策。

联储表示，定期逆回购操作将于2015年1月2日前后到期，每次操作的规模控制在3,000亿美元之内。

联储称，将在12月初公布更多有关定期逆回购的细节。

与此同时，美联储将调整在年底操作中使用的隔夜逆回购利率水平。

该央行周四和周五提供的逆回购协议利率将为5个基点；11月13-14日的利率为3个基点；11月17-28日为7个基点；12月1-12日为10个基点；12月15日及之后为5个基点。

美联储周三在隔夜逆回购操作中向40家投标方提供1,346.9亿美元逆回购协议，利率水平为5个基点。(完)
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