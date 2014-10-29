美国FED：联储12月将开始进行较长期逆回购测试

《全球主要国家债券发行预告》--5月1日-5月8日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
美联储决定收紧货币政策后，可能会使用多种工具把现金抽离银行体系，以此调控短期利率；而定期逆回购计划被认为是其中的一种工具。
美联储在2008年12月全球金融危机高峰时，采用了近零利率政策。
联储表示，定期逆回购操作将于2015年1月2日前后到期，每次操作的规模控制在3,000亿美元之内。
联储称，将在12月初公布更多有关定期逆回购的细节。
与此同时，美联储将调整在年底操作中使用的隔夜逆回购利率水平。
该央行周四和周五提供的逆回购协议利率将为5个基点；11月13-14日的利率为3个基点；11月17-28日为7个基点；12月1-12日为10个基点；12月15日及之后为5个基点。
美联储周三在隔夜逆回购操作中向40家投标方提供1,346.9亿美元逆回购协议，利率水平为5个基点。(完)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
亲爱的客户，您好： 香港金融市场5月1日(周一)因公共假期休市，5月2日(周二)将恢复正常交易。 如欲参考香港股市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至 Chinese.newsdesk@tr.com (完)
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月1日(周一)因公共假期休市，周二将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)