美国FED：联储12月将开始进行较长期逆回购测试

美联储决定收紧货币政策后，可能会使用多种工具把现金抽离银行体系，以此调控短期利率；而定期逆回购计划被认为是其中的一种工具。

该央行周四和周五提供的逆回购协议利率将为5个基点；11月13-14日的利率为3个基点；11月17-28日为7个基点；12月1-12日为10个基点；12月15日及之后为5个基点。