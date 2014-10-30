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市场报道 | 2014年 10月 30日 星期四 08:22 BJT

EIA库存周报：美国上周原油库存增幅小于预期，油品库存大减

路透10月29日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，上周美国原油库存增加，但增幅小于预期；汽油与馏分油库存降幅则远超过预期。

上周美国原油库存 增加210万桶，路透调查中分析师预期为增加340万桶。

EIA数据显示，汽油库存 减少120万桶，分析师预期为减少100万桶。包含取暖油与柴油在内的馏分油库存 减少530万桶，分析师预估为减少120万桶。

“库存报告相当利好，因为馏分油库存大减。汽油库存下滑也提供了支撑，”纽约Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示。

“原油库存上升并不足以应付油品库存减少的影响。”

报告公布后，美国原油与布兰特原油价格涨势略微扩大。1448 GMT，美国原油 上涨0.87美元至每桶82.29美元。

EIA表示，库欣的原油库存 增加77.6万桶。

EIA数据还显示，炼厂原油日加工量 减少7.9万桶。炼厂产能利用率 下滑0.1个百分点，至86.6%。

美国原油日进口量 减少36.7万桶。(完) (编译 陈宗琦；审校 郑茵)
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