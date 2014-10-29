韩股业绩：三星电子第三季营业利润同比降60.1%，移动业务获利萎缩

企业并购：二十一世纪福克斯与黑石进行磋商，准备收购Tribune Media
路透纽约4月30日 - 知情人士周日表示，二十一世纪福克斯正与黑石集团进行磋商，准备收购美国最大电视台运营商之一的Tribune Media Co。
路透首尔10月30日 - 全球最大的智能手机厂商--韩国三星电子 表示，第三季获利较上年同期骤降60.1%，至逾三年来最低，因为移动业务获利继续萎缩。
三星电子周四公布，7-9月营业利润为4.1万亿(兆)韩元(39.0亿美元)，与公司10月稍早发布的初估一致。
移动业务获利从上年同期的6.70万亿韩元减少至1.75万亿韩元，为2011年第二季以来最低。该项业务在2012和2013年推动三星获利增长。
三星电子称，第三季净利为4.2万亿韩元，营收47.5万亿韩元。该公司并表示第三季资本支出为4.3万亿韩元，2014年全年资本支出可能在24.5万亿左右。(完)
路透纽约4月30日 - 知情人士周日表示，二十一世纪福克斯正与黑石集团进行磋商，准备收购美国最大电视台运营商之一的Tribune Media Co。
路透4月28日 - 中国泛海控股集团周五表示，已重新提交以27亿美元收购美国寿险公司Genworth Financial的申请，以便为获得监管机构的审批争取更多时间。
* 上周法国总统大选第一轮投票结果出炉后，围绕欧盟未来命运的担忧有所缓解，市场相信对欧盟友好的候选人马克龙将在第二轮投票中胜出。