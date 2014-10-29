韩股业绩：三星电子第三季营业利润同比降60.1%，移动业务获利萎缩

路透首尔10月30日 - 全球最大的智能手机厂商--韩国三星电子 表示，第三季获利较上年同期骤降60.1%，至逾三年来最低，因为移动业务获利继续萎缩。

三星电子周四公布，7-9月营业利润为4.1万亿(兆)韩元(39.0亿美元)，与公司10月稍早发布的初估一致。

移动业务获利从上年同期的6.70万亿韩元减少至1.75万亿韩元，为2011年第二季以来最低。该项业务在2012和2013年推动三星获利增长。