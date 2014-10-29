全球经济：英国央行首席经济学家呼吁加强政策协作，以抵御金融风险

路透伦敦10月29日 - 英国央行首席经济学家Andrew Haldane周三表示，希望看到更大规模的全球性政策协作，以降低未来金融危机的风险。

虽然在利率调整方面让各国协调一致并不现实，但进一步努力在银行业贷款以及其它问题上实现政策同步，这也许可以在未来做到。

Haldane在伯明翰大学的讲话中称全球金融体系还很脆弱，不过没有谈到货币政策。

他指出，资产价格的涨跌越来越追随全球性趋势，因此国际货币基金组织(IMF)应该不仅限于进行国家层面上的分析，而要着眼于整体风险。

Haldane希望能够对全球资金流动情况做到接近实时的追踪，差不多就像全球气象系统那样。

更好地了解资产市场的热点问题，或许可以让各国有能力共同行动解决问题。

Haldane表示，首先一步是要在针对银行业资本缓冲周期性变动的全球性规定中建立互动条款。如果一国收紧银行业资本规定，其他国家也必须对向该国家庭和企业放贷的本国银行采取同样做法。

他认为，也许还需要进一步举措来解决资产管理公司和银行方面的问题，同时把注意力集中到全球市场而非个别国家上面。

“下一步将采取全球性的宏观审慎政策协调。虽然在操作上并非全无问题，但与协调国家之间的货币政策相比，这一政策选项可能要实际得多。”他说。

他亦支持这样一种构想，即公债的收益不是固定的，而是与经济成长率挂钩。此外他还表示，IMF需要更多的资源来进行纾困工作。(完)