欧洲经济指标预测--10月30日-11月6日****

日本股市：日经指数收在一个月高点，因日圆走贬
Nasdaq综合股价指数周二触及创纪录高位，道琼工业指数和标准普尔500指数也刷新近期高点，因企业财报强劲凸显美国公司的健康状态。美元兑日圆创下三个月来最大单日涨幅。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月27日当周 10月30日(四) 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 10月 +0.3% -0.2% (较上年同期) +8.5% +9.4% 0700 瑞士UBS消费指标 9月 -- 1.35 0800 瑞士KOF领先指标 10月 99.4 99.1 1000 欧元区企业景气指数 10月 0.05 0.07 经济景气指数 99.7 99.9 工业景气指数 负5.5 负5.5 服务业景气指数 正3.1 正3.2 消费者信心指数 负11.1 负11.4 消费者通胀预期指数 -- 正4.0 生产者通胀预期指数 -- 负1.8 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 10月 增加0.5 增加1.3 未经季节调整失业人数(万人) 280 280 经季节调整失业率 6.7% 6.7% 经季节调整失业人数(万人) -- 291.8 1300 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月初值 -0.1% 持平 (较上年同期) +0.9% +0.8% 消费者物价指数(CPI)(较前月) -0.1% 持平 (较上年同期) +0.9% +0.8% 10月31日(五) 0005 英国GfK消费者信心指数 10月 负2 负1 0700 德国实质零售销售(较前月) 9月 -1.0% +2.5% (较上年同期) +0.8% +0.1% 0745 法国消费者支出(较前月) 9月 -0.3% -0.7% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- -0.3% 0900 意大利失业率 9月 12.4% 12.3% 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月初值 -0.2% -0.4% (较上年同期) -0.2% -0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% +1.9% (较上年同期) -0.1% -0.1% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 10月初值 +0.4% +0.3% 1000 欧元区失业率 9月 11.5% 11.5% 1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- 持平 (较上年同期) -- -1.7% 11月3日当周 11月3日(一) 0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 10月 -- 50.4 0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 10月 -- 50.7 0850 法国Markit制造业PMI 10月 -- 47.3 0855 德国Markit/BME制造业PMI 10月 -- 51.8 0900 欧元区Markit制造业PMI 10月终值 -- 50.7 0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 10月 -- 51.6 11月2-9日 0800 英国Halifax房价指数(较上月) 10月 -- +0.6% 截至10月三个月房价(较上年同期) -- +9.6% 11月4日(二) 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 10月 -- 64.2 1000 欧元区生产者物价(较前月) 9月 -- -0.1% (较上年同期) -- -1.4% 11月5日(三) 0815 瑞士CPI(较前月) 10月 -- +0.1% (较上年同期) -- -0.1% 0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI 10月 -- 48.8 0850 法国Markit服务业PMI 10月 -- 48.1 Markit综合PMI -- 48.0 0855 德国Markit服务业PMI 10月 -- 54.8 0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 10月 -- 58.7 11月6日(四) 0645 瑞士消费者信心指数 第四季 -- 负1 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李春喜 审校 戴素萍)
Nasdaq综合股价指数周二触及创纪录高位，道琼工业指数和标准普尔500指数也刷新近期高点，因企业财报强劲凸显美国公司的健康状态。美元兑日圆创下三个月来最大单日涨幅。
* 五年公债殖利率收扬至三周新高 * 台币挑战30元大关缓解美债利空 * 短线五年券106/5殖利率料在0.78-0.84% 路透台北4月26日 - 台湾指标五年券殖利率周三收扬至三周新高。交易员表示，由于美国指标10年公债殖 利率昨日收高升破2.30%，引领台债主流券殖利率区间同步垫高，今日台债区间偏空整理，惟台币大升挑战30 元大关，则稍稍缓解美债利空，并收敛台债殖利率升幅。 他们指出，近期美债殖利率持续反弹，带动台债五年及10年期指标券双双回升到月线上方盘整；不过目前 月线仍呈下弯，暂定台债盘势只是修正此前多头态势转趋中性看待，且盘中台币放量弹升，市场预期外资涌入 会部分转进台债，也有助让台债殖利率弹幅缩小。 五年券106/5殖利率收创三周新高，前高为4月5日的0.8360%；至于10年券106/4R殖利率也收在发行前交易 展开五个交易日以来新高至1.1090%，并创同年券逾一个月新高，前高为3月24日的1.1240%。 〞钱一直进来、会很滥，短券会比较受惠。〞一位大型银行交易员说。
路透台北4月26日 - 台湾股市周三收高，连续第四天上扬。分析师表示，因美股大涨带动台股随亚股上扬 ，且台币兑美元 强升，令投资人预期外资又将大举买进台股。 台湾加权股价指数 收高0.15%，至9,856.45点；今日成交初值 为1,013.33亿台币，上交 易日修正后为934.38亿。 〞外资又开始加码，只要台币升值，指数还是会向上垫高。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。 他表示，近期台股呈现代表散户的融资余额持续降低，但外资等专业投资人买超金额上扬的现象，此有助 于筹码趋于稳定。 简伯仪认为，只要大盘持续守稳在9,800点附近的月线，每日成交值都能高于900亿台币，台股多头气氛就 难以转变。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,800-9,900点。 亚洲股市周三连续第五日上扬，对美国经济的乐观看法再现，点亮风险资产前景；随着法国的政治疑虑消 退，欧元守住之前涨幅。 本地时间14:13，M