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市场报道 | 2014年 10月 30日 星期四 08:25 BJT

****欧洲经济指标预测--10月30日-11月6日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    

    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     预估值       前值       
    
    10月27日当周
        
    10月30日(四)
    0700  英国Nationwide房价指数(较前月)               10月         +0.3%       -0.2%
                            (较上年同期)                            +8.5%       +9.4%
    0700  瑞士UBS消费指标                               9月           --         1.35
    0800  瑞士KOF领先指标                              10月          99.4        99.1
    1000  欧元区企业景气指数                           10月          0.05        0.07
                经济景气指数                                         99.7        99.9
                工业景气指数                                        负5.5       负5.5
                服务业景气指数                                      正3.1       正3.2
                消费者信心指数                                     负11.1      负11.4
                消费者通胀预期指数                                    --        正4.0
                生产者通胀预期指数                                    --        负1.8
    0855  德国经季节调整失业人数变化(万人)             10月       增加0.5     增加1.3
              未经季节调整失业人数(万人)                              280         280
              经季节调整失业率                                       6.7%        6.7%
              经季节调整失业人数(万人)                                --        291.8
    1300  德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      10月初值        -0.1%        持平
                                  (较上年同期)                      +0.9%       +0.8%
              消费者物价指数(CPI)(较前月)                           -0.1%        持平
                                 (较上年同期)                       +0.9%       +0.8%

    
    10月31日(五)
    0005  英国GfK消费者信心指数                        10月          负2          负1
    0700  德国实质零售销售(较前月)                      9月         -1.0%       +2.5%
                          (较上年同期)                              +0.8%       +0.1%
    0745  法国消费者支出(较前月)                        9月         -0.3%       -0.7%
    0745  法国生产者物价指数(PPI)(较前月)               9月            --       -0.3%
    0900  意大利失业率                                  9月         12.4%       12.3%
    1000  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)           10月初值      -0.2%       -0.4%
                                  (较上年同期)                      -0.2%       -0.2%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                    +0.1%       +1.9%
                                    (较上年同期)                    -0.1%       -0.1%
    1000  欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)  10月初值      +0.4%       +0.3%
    1000  欧元区失业率                                  9月         11.5%       11.5%
    1100  意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)             9月           --         持平
                               (较上年同期)                           --        -1.7%
    
    
    11月3日当周
    
    11月3日(一)
    
    0830  瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                10月          --         50.4
    0845  意大利Markit/ADACI制造业PMI                  10月          --         50.7
    0850  法国Markit制造业PMI                          10月          --         47.3  
    0855  德国Markit/BME制造业PMI                      10月          --         51.8
    0900  欧元区Markit制造业PMI                        10月终值      --         50.7  
    0930  英国Markit/CIPS制造业PMI                     10月          --         51.6            
             
    
    11月2-9日
    
    0800  英国Halifax房价指数(较上月)                  10月          --        +0.6%
                     截至10月三个月房价(较上年同期)                  --        +9.6%
    
    11月4日(二)
    
    0930  英国Markit/CIPS建筑业PMI                     10月          --         64.2 
    1000  欧元区生产者物价(较前月)                      9月          --        -0.1%
                          (较上年同期)                               --        -1.4%
    
    11月5日(三)
    
    0815  瑞士CPI(较前月)                              10月          --        +0.1%
                 (较上年同期)                                        --        -0.1%
    0845  意大利Markit/ADACI服务业PMI                  10月          --         48.8
    0850  法国Markit服务业PMI                          10月          --         48.1
              Markit综合PMI                                          --         48.0
    0855  德国Markit服务业PMI                          10月          --         54.8
    0930  英国Markit/CIPS服务业PMI                     10月          --         58.7 
    
    11月6日(四)
    
    0645  瑞士消费者信心指数                          第四季         --          负1 (完)     
         
        
  
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                        日本与韩国                 
    欧洲                                澳洲与新西                 
                                        兰           
    中国                                台湾                       
 
 已公布经济指标一览
    美国                                日本                       
    欧洲                                韩国                       
    中国                                香港                       
    澳洲                                台湾                       
 
 (整理 李春喜 审校 戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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