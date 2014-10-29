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亚洲 | 2014年 10月 30日 星期四 07:56 BJT

《中国报摘》--中国证券报10月30日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署推进消费扩大和升级，促进经济提质增效；决定进一步放开和规范银行卡清算市场，提高金融对内对外开放水平。

* 其他:

--中国证监会表示，近期，证监会正在制定《期货公司监督管理办法》，向全社会公开征求意见已经结束，很快将会发布。

--深圳证券交易所近日与纳斯达克、韩国交易所签订合作谅解备忘录，深交所与纳斯达克的合作谅解备忘录涵盖信息共享、市场互联互通（包括指数产品的交叉挂牌）、技术系统互联互通以及联合研发等方面。

--招商银行 三季报显示，1-9月实现净利润458.04亿元人民币，同比增长15.97%；截至9月末，不良贷款率1.10%，比年初上升0.27个百分点。

--记者获悉，青岛至连云港铁路已开工建设，另有七条铁路也将相继开工。今年计划的64个新开工项目已全部批复，年底前可全部开工。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 边竞; 审校 张喜良)
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