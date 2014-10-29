《中国报摘》--中国证券报10月30日

--深圳证券交易所近日与纳斯达克、韩国交易所签订合作谅解备忘录，深交所与纳斯达克的合作谅解备忘录涵盖信息共享、市场互联互通（包括指数产品的交叉挂牌）、技术系统互联互通以及联合研发等方面。

--记者获悉，青岛至连云港铁路已开工建设，另有七条铁路也将相继开工。今年计划的64个新开工项目已全部批复，年底前可全部开工。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 张喜良)