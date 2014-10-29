《中国报摘》--中国证券报10月30日

韩国已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 +2.0% 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
* 头版头条:
--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署推进消费扩大和升级，促进经济提质增效；决定进一步放开和规范银行卡清算市场，提高金融对内对外开放水平。
* 其他:
--中国证监会表示，近期，证监会正在制定《期货公司监督管理办法》，向全社会公开征求意见已经结束，很快将会发布。
--深圳证券交易所近日与纳斯达克、韩国交易所签订合作谅解备忘录，深交所与纳斯达克的合作谅解备忘录涵盖信息共享、市场互联互通（包括指数产品的交叉挂牌）、技术系统互联互通以及联合研发等方面。
--招商银行 三季报显示，1-9月实现净利润458.04亿元人民币，同比增长15.97%；截至9月末，不良贷款率1.10%，比年初上升0.27个百分点。
--记者获悉，青岛至连云港铁路已开工建设，另有七条铁路也将相继开工。今年计划的64个新开工项目已全部批复，年底前可全部开工。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 张喜良)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 +2.0% 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。