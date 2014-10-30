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亚洲 | 2014年 10月 30日 星期四 08:12 BJT

更新版 1-新西兰央行：维持利率不变，软化紧缩倾向并抨击本币汇价

“我认为明年9月前新西兰央行不会升息。”

市场预期未来12个月会升息17个基点，本月初时预期为41个基点。

在最新声明稿前的路透调查显示，大多数人认为新西兰央行将暂停动作，至少到明年下半年才会恢复升息。

新西兰元兑美元 低见0.7769美元，利率决议宣布前约为0.7820美元。利率期货<0#NBB:>则走扬。

新西兰央行表示，经济成长一直高于趋势水平，受建筑活动强劲、大量移民和低利率所提振，不过经济料将放缓。

央行重申，新西兰元在近期下跌后，仍处于难以维持且不合理的水准，预期未来会进一步明显贬值。

新西兰元兑美元已从7月中触及的三年半高位下跌了约10%，新西兰元贸易加权指数 则较央行9月预估低了2%左右。

新西兰央行表示，通胀处于低位，但将回升；房价上涨情况放缓，薪资则一直迟滞。

央行指出，除了美国以外，主要经济体的经济都在趋软，预计所有主要经济体都将维持更长时间的支撑性货币政策。(完) (编译 孙茉莉/戴素萍 审校 张涛/许娜)
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