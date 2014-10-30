更新版 1-新西兰央行：维持利率不变，软化紧缩倾向并抨击本币汇价

台湾债市：指标五年券殖利率早盘随美债走高，预期美联储6月仍将升息
路透台北5月4日 - 台湾指标五年公债106/5殖利率周四早盘走高。交易员表示，因市场认为美联储仍有可能在6月升息，带动台债殖利率随美债上扬。
“我认为明年9月前新西兰央行不会升息。”
市场预期未来12个月会升息17个基点，本月初时预期为41个基点。
在最新声明稿前的路透调查显示，大多数人认为新西兰央行将暂停动作，至少到明年下半年才会恢复升息。
新西兰元兑美元 低见0.7769美元，利率决议宣布前约为0.7820美元。利率期货<0#NBB:>则走扬。
新西兰央行表示，经济成长一直高于趋势水平，受建筑活动强劲、大量移民和低利率所提振，不过经济料将放缓。
央行重申，新西兰元在近期下跌后，仍处于难以维持且不合理的水准，预期未来会进一步明显贬值。
新西兰元兑美元已从7月中触及的三年半高位下跌了约10%，新西兰元贸易加权指数 则较央行9月预估低了2%左右。
新西兰央行表示，通胀处于低位，但将回升；房价上涨情况放缓，薪资则一直迟滞。
央行指出，除了美国以外，主要经济体的经济都在趋软，预计所有主要经济体都将维持更长时间的支撑性货币政策。(完) (编译 孙茉莉/戴素萍 审校 张涛/许娜)
路透台北5月4日 - 台湾指标五年公债106/5殖利率周四早盘走高。交易员表示，因市场认为美联储仍有可能在6月升息，带动台债殖利率随美债上扬。
路透上海5月4日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(8日)招标增发三期固息债 。包括追加发行在内，总计规模不超过165亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债分别为该行第七期 、第四期 和第六期<CN1 70406=CFXS>增发债，票面利率为3.98%、3.83%和4.45%。首场招标结束后，三年期可追加不 超过20亿元，七年期可追加不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第7/4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过20亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间
0200GMT * 美元/马币(林吉特)开盘报4.3200-4.3220 * 该货币对升至4.3300，但之后遭遇当地卖盘打压 * 4.3200上方良好买盘仍提供支撑，现报4.3245-65 * 中国财新服务业采购经理人指数(PMI)表现疲弱，股市卖盘带来支撑，马来西亚股市KLCI指数跌0.63% * 无本金交割远期外汇(NDF)现报4.3250-4.3300(完) (编译 许娜；审校 龚芳)