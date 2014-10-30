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货币新闻 | 2014年 10月 30日 星期四 09:02 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.15%，上日加权利率3.2331%

路透上海10月30日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周四开盘报在3.15%，上日该期限加权平均利率为3.2331%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.15% 3.85% 3.2331%

周三银行间市场质押式回购总成交金额10,391.13亿元，较上日的11,098.65亿元继续减少；其中，隔夜品种为8,218.50亿元，上日为8,911亿元。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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