《香港报摘》--其他报纸重要消息10月30日

*明报：

--美国运通访问过百名香港企业财务要员，58%受访者认为来年经济保持平稳，与去年相若，感乐观者约17%，较去年调查略降，但企业对业务发展仍相当乐观，32%人表示会积极扩张拓展业务，远高于去年23%，亦有45%人预料来年业务收入会上升。表示会增聘人手的比例亦由去年仅15%，倍升至30%。

*星岛日报：

--广深铁路 公布截至9月30日止首九个月业绩，股东应占净利润6.50亿元人民币，同比倒退33.74%，每股基本收益0.092元。期内营业收入减少5.15%至110.40亿元。

--上海医药 公布截至9月30日止首九个月业绩，股东应占净利润19.13亿元人民币，同比增长16.00%，每股基本收益0.7113元。期内营业收入增加18.36%至687.16亿元。

*苹果日报：

--碧桂园 于月内推出一个名为“同心共享”的计划，为日后推出项目引入集团管理层、区域管理团队作投资者，占股15%。分析员形容，“同心共享”构思新颖，除有助减省集资投资，亦有助碧桂园挽留人才。

*东方日报：

--一向力唱“沽空中国”的对冲基金经理钱隆斯（Jim Chanos），再次对中国信贷泡沫问题发出警告，直指中国房市过度建设以及澳门博彩业设施建设的成本不断上升，反映中国信贷泡沫正在恶化，这类泡沫已开始导致资本加快外流，并可能最终造成人民币贬值。

--继诺奇 后，同为福建民企的浩伦农科 再自爆被索偿。浩伦昨日发通告表示，公司及主席吴少宁被超大现代 主席郭浩及其私人拥有的超大集团，追讨6-7亿元人民币未清还贷款额等。浩伦将尽力与郭浩及超大集团，及其他债权人商议可行的解决方案，以避免债权人采取进一步法律行动。

*文汇报：

--澳门经济财政司司长谭伯源昨表示，澳门政府收到澳博 正式申请增设45张赌枱，其中35张是位于渔人码头项目。他表示，考虑到渔人码头是澳门半岛范围内主要多元设施的旅游景点，再加之近期亦有新建设，今年没有新批赌枱，故在不违反政府对博彩规模控制政策的范围内，对澳博申请持积极正面考虑，暂未正式批出。

*大公报：

--香港全城盘荒迫使上车客盲抢盘，带挈新界西楼价急速冒起，今年来区内逾80%屋苑尺价录双位数升幅，羡煞旁人，其中屯门豫丰花园楼价飙近30%，跑赢大市。

--消息指，中移动 将提前启动TD-LTE网络第三期建站工程建设，计划年底建成70万个4G基站，远高于预期的50万个基站。集团希望以此实现全国城市及县城城区、重点乡镇的连续覆盖，加快4G业务的拓展步伐。（完）

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