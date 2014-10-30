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货币新闻 | 2014年 10月 30日 星期四 08:38 BJT

澳洲数据：第三季出口物价较前季下降3.9%，进口物价下降0.8%

路透悉尼10月30日 - 澳洲统计局周四公布，澳洲第三季出口物价较前季下降3.9%，进口物价较前季下降0.8%。路透调查预估分别为较前月下降4.8%和持平。

以下为具体数据:

指数 按季百分比变动

出口物价指数(所有类别) 85.3 -3.9

进口物价指数(所有类别) 104.3 -0.8

数据细节请参看澳洲统计局网站,网址为：www.abs.gov.au(完)

(编译 王兴亚；审校 李春喜)
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