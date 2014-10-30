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货币新闻 | 2014年 10月 30日 星期四 09:05 BJT

国际油市：美国原油期货跌破82美元，因美元升值

美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，上周美国原油库存增加210万桶，路透调查中分析师预期为增加340万桶。

炼厂原油日加工量减少7.9万桶，汽油库存减少120万桶，路透调查的分析师预期为减少100万桶。

分析师表示，过去两周加油成本下滑，可能推升了燃油需求，尤其是卡车用柴油，不过要断定库存是否不会再大幅增加仍言之过早。

石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周三表示，该组织2015年的石油产量不会有太大改变，不用对近期油价大跌感到慌张。这进一步暗示OPEC并不急于减产。

他预测美国致密油(tight oil)产量将放缓，到2020年时，OPEC必须准备好每日生产4,000万桶石油。

根据油品交易商与市场人士周三表示，暴风雨的天候令汽油油轮与驳船的运送放缓，以及加拿大一炼厂的供应中断，让新英格兰的批发商抢进石油。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 张涛/王兴亚)
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