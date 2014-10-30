国际油市：美国原油期货跌破82美元，因美元升值

****敬告客户：南非金融市场4月27日休市，4月28日恢复交易****
亲爱的客户，您好： 南非金融市场4月27日(周四)因公众假期休市，4月28日(周五)将恢复正常交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，上周美国原油库存增加210万桶，路透调查中分析师预期为增加340万桶。
炼厂原油日加工量减少7.9万桶，汽油库存减少120万桶，路透调查的分析师预期为减少100万桶。
分析师表示，过去两周加油成本下滑，可能推升了燃油需求，尤其是卡车用柴油，不过要断定库存是否不会再大幅增加仍言之过早。
石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周三表示，该组织2015年的石油产量不会有太大改变，不用对近期油价大跌感到慌张。这进一步暗示OPEC并不急于减产。
他预测美国致密油(tight oil)产量将放缓，到2020年时，OPEC必须准备好每日生产4,000万桶石油。
根据油品交易商与市场人士周三表示，暴风雨的天候令汽油油轮与驳船的运送放缓，以及加拿大一炼厂的供应中断，让新英格兰的批发商抢进石油。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 张涛/王兴亚)
亲爱的客户，您好： 南非金融市场4月27日(周四)因公众假期休市，4月28日(周五)将恢复正常交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
Nasdaq综合股价指数周二触及创纪录高位，道琼工业指数和标准普尔500指数也刷新近期高点，因企业财报强劲凸显美国公司的健康状态。美元兑日圆创下三个月来最大单日涨幅。
* 五年公债殖利率收扬至三周新高 * 台币挑战30元大关缓解美债利空 * 短线五年券106/5殖利率料在0.78-0.84% 路透台北4月26日 - 台湾指标五年券殖利率周三收扬至三周新高。交易员表示，由于美国指标10年公债殖 利率昨日收高升破2.30%，引领台债主流券殖利率区间同步垫高，今日台债区间偏空整理，惟台币大升挑战30 元大关，则稍稍缓解美债利空，并收敛台债殖利率升幅。 他们指出，近期美债殖利率持续反弹，带动台债五年及10年期指标券双双回升到月线上方盘整；不过目前 月线仍呈下弯，暂定台债盘势只是修正此前多头态势转趋中性看待，且盘中台币放量弹升，市场预期外资涌入 会部分转进台债，也有助让台债殖利率弹幅缩小。 五年券106/5殖利率收创三周新高，前高为4月5日的0.8360%；至于10年券106/4R殖利率也收在发行前交易 展开五个交易日以来新高至1.1090%，并创同年券逾一个月新高，前高为3月24日的1.1240%。 〞钱一直进来、会很滥，短券会比较受惠。〞一位大型银行交易员说。