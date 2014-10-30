《国债期货周评》上行趋势未变

****敬告客户：南非金融市场4月27日休市，4月28日恢复交易****
亲爱的客户，您好： 南非金融市场4月27日(周四)因公众假期休市，4月28日(周五)将恢复正常交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
（作者为国泰君安固定收益部研究主管周文渊）
相较上周波澜壮阔的上涨行情，本周期债市场更为跌宕。主力合约TF1412本周五收于95.632元，开盘首日，市场机构在对于经济数据的悲观预期和正回购暂停传闻的刺激下多头情绪浓重，TF1412也延续了上周的上涨势头。然而周二统计局发布的超预期GDP和工业增加值数据使得市场急转直下，期债连跌两天，两日累计下跌0.564元。市场在经过周四的震荡调整后，周五开始重新上涨，本周收盘较开盘价下降0.168元。未来央行政策将继续适度宽松，现券收益率有望在短期资金成本下行的引导下继续下行，国债期货市场基本面利多因素较多。截至上周五，TF1412、TF1503及TF1506的结算价分别为95.664、96.068和96.366元，较前一周分别上涨了0.074元（0.08%）、0.008元（0.01%）和0.146元（0.15%），各合约在五个交易日中三日实现上涨，两日下跌，盘中波动较上周显着加大。
主力合约TF1412的持仓量小幅上升，而成交量明显下行。TF1503的持仓量和成交量均显着上升，显示主力合约开始逐步接近到期日后，市场机构换仓操作加大。TF1412成交量为21115手，环比上涨1488手，涨幅为7.58%；日均持仓量为10709.80手，较上周均值上升188.2手。空单持仓小幅上升，显示空头力量较强，截止周五收盘，前五大期货公司空单持仓为7172手，多单持仓为3837手，净持仓为3335手空单，较上周上升76手。
市场波动性加大主要是受到三个因素的影响。一是，近期期货市场价格涨幅较大，市场产生恐高情绪，特别是跳空缺口也存在技术回补的压力。由于前期上涨过快，上周达到合约上市后最高水平，部分获利盘在本周了结倾向较重，导致周中出现了较大幅度的向下调整，目前前几大期货公司主力合约以空单为主，但多空持仓对比并非悬殊。
二是，上周公布的经济数据和公开市场操作较预期略好。国家统计局公布，前三季度GDP按可比价格计算同比增长7.4%，其中三季度同比增长7.3%，达到自2009年一季度以来的新低，同比增速较上月下降0.2%，但好于市场机构的预期；9月中国规模以上工业同比增长8.0%，预期增长7.5%，较8月6.9%的增幅有所回升，仍是今年以来次低水平,8月增速创2008年12月以来新低. 1-9月规模以上工业增加值同比增长8.5%，预计增长8.4%，1-8月增幅为8.5%;汇丰23日公布10月制造业PMI初值为50.4，较上月终值回升0.2个百分点，连续第五个月高于荣枯线，创3个月新高。除了经济数据之后，央行公开市场操作也比预期要紧，上周市场因新股申购，机构预期央行暂停正回购，而实际上央行进行14天正回购操作共400亿元，回购利率保持在3.40%不变。正回购到期量为200亿元，加上500亿的国库定存和200亿元的央票到期，本周央行共计回笼资金500亿，总体操作力度平稳。
三是，CTD券跳跃也造成期货价格出现波动。上周二新发的七年期国债140024.IB取代了140013.IB成为主力合约TF1412新的CTD券，部分套利套保账户对于CTD切换作出了相应调整。
海外风险偏好有所上升，美国发布的包括9月CPI、本周首次申请失业金人数和本周新屋销售等数据全面超出市场预期。虽然纽约爆出首例埃博拉病毒，但市场的热情明显未收突发事件的影响，三大股指于本周扭转了连续几周的下跌的势头。截至周五，标准普尔500指数收报于1964.58点，上涨77.82点，累计上涨4.12%.纳斯达克指数收报于4483.72点，上涨224.28点，累计涨幅5.27%.道琼斯指数收报于16805.41点，上涨425点，累计涨幅2.59%。十年期美债收益率收于2.29%，较上周小涨7bps，二十年期美债收益率收于2.77%，较上周小涨7bps，成交量最大的10年期美债期货合约1412E本周收于127.031，较上周下降0.657元。
中期来看，我们依然看好国债期货市场走势。资金面上，央行继续保持稳健操作，银行间流动性充裕，交易所受新股申购影响波动上行但水平有限；此外，现券市场有望延续目前陡峭化下行的态势，市场行情将沿着国债-政策性金融债-信用债依次展开。虽然经济数据本周略有好转，但短期内，经济失速的风险仍存，通胀压力依然不大，债市资金面、政策面和基本面的利好因素难以发生实质性改变，后续对债市整体看多，判断市场行情将继续由短端收益率的下降来引导.本周CTD券切换后IRR显着高于融资成本，基差大幅向下变为负值，这带来了一定的基差套利空间，建议机构可以把握住新的CTD券上市初期定价的不合理进行套利交易。同时，随着主力合约TF1412日益接近交割，机构的换仓操作将逐步开展，可以密切关注主力合约与TF1503的相对价格走势与仓位变化情况，把握期限套利的机会。（完）
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Nasdaq综合股价指数周二触及创纪录高位，道琼工业指数和标准普尔500指数也刷新近期高点，因企业财报强劲凸显美国公司的健康状态。美元兑日圆创下三个月来最大单日涨幅。
* 五年公债殖利率收扬至三周新高 * 台币挑战30元大关缓解美债利空 * 短线五年券106/5殖利率料在0.78-0.84% 路透台北4月26日 - 台湾指标五年券殖利率周三收扬至三周新高。交易员表示，由于美国指标10年公债殖 利率昨日收高升破2.30%，引领台债主流券殖利率区间同步垫高，今日台债区间偏空整理，惟台币大升挑战30 元大关，则稍稍缓解美债利空，并收敛台债殖利率升幅。 他们指出，近期美债殖利率持续反弹，带动台债五年及10年期指标券双双回升到月线上方盘整；不过目前 月线仍呈下弯，暂定台债盘势只是修正此前多头态势转趋中性看待，且盘中台币放量弹升，市场预期外资涌入 会部分转进台债，也有助让台债殖利率弹幅缩小。 五年券106/5殖利率收创三周新高，前高为4月5日的0.8360%；至于10年券106/4R殖利率也收在发行前交易 展开五个交易日以来新高至1.1090%，并创同年券逾一个月新高，前高为3月24日的1.1240%。 〞钱一直进来、会很滥，短券会比较受惠。〞一位大型银行交易员说。