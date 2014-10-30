《国债期货周评》上行趋势未变

（作者为国泰君安固定收益部研究主管周文渊）

相较上周波澜壮阔的上涨行情，本周期债市场更为跌宕。主力合约TF1412本周五收于95.632元，开盘首日，市场机构在对于经济数据的悲观预期和正回购暂停传闻的刺激下多头情绪浓重，TF1412也延续了上周的上涨势头。然而周二统计局发布的超预期GDP和工业增加值数据使得市场急转直下，期债连跌两天，两日累计下跌0.564元。市场在经过周四的震荡调整后，周五开始重新上涨，本周收盘较开盘价下降0.168元。未来央行政策将继续适度宽松，现券收益率有望在短期资金成本下行的引导下继续下行，国债期货市场基本面利多因素较多。截至上周五，TF1412、TF1503及TF1506的结算价分别为95.664、96.068和96.366元，较前一周分别上涨了0.074元（0.08%）、0.008元（0.01%）和0.146元（0.15%），各合约在五个交易日中三日实现上涨，两日下跌，盘中波动较上周显着加大。

主力合约TF1412的持仓量小幅上升，而成交量明显下行。TF1503的持仓量和成交量均显着上升，显示主力合约开始逐步接近到期日后，市场机构换仓操作加大。TF1412成交量为21115手，环比上涨1488手，涨幅为7.58%；日均持仓量为10709.80手，较上周均值上升188.2手。空单持仓小幅上升，显示空头力量较强，截止周五收盘，前五大期货公司空单持仓为7172手，多单持仓为3837手，净持仓为3335手空单，较上周上升76手。

市场波动性加大主要是受到三个因素的影响。一是，近期期货市场价格涨幅较大，市场产生恐高情绪，特别是跳空缺口也存在技术回补的压力。由于前期上涨过快，上周达到合约上市后最高水平，部分获利盘在本周了结倾向较重，导致周中出现了较大幅度的向下调整，目前前几大期货公司主力合约以空单为主，但多空持仓对比并非悬殊。

二是，上周公布的经济数据和公开市场操作较预期略好。国家统计局公布，前三季度GDP按可比价格计算同比增长7.4%，其中三季度同比增长7.3%，达到自2009年一季度以来的新低，同比增速较上月下降0.2%，但好于市场机构的预期；9月中国规模以上工业同比增长8.0%，预期增长7.5%，较8月6.9%的增幅有所回升，仍是今年以来次低水平,8月增速创2008年12月以来新低. 1-9月规模以上工业增加值同比增长8.5%，预计增长8.4%，1-8月增幅为8.5%;汇丰23日公布10月制造业PMI初值为50.4，较上月终值回升0.2个百分点，连续第五个月高于荣枯线，创3个月新高。除了经济数据之后，央行公开市场操作也比预期要紧，上周市场因新股申购，机构预期央行暂停正回购，而实际上央行进行14天正回购操作共400亿元，回购利率保持在3.40%不变。正回购到期量为200亿元，加上500亿的国库定存和200亿元的央票到期，本周央行共计回笼资金500亿，总体操作力度平稳。

三是，CTD券跳跃也造成期货价格出现波动。上周二新发的七年期国债140024.IB取代了140013.IB成为主力合约TF1412新的CTD券，部分套利套保账户对于CTD切换作出了相应调整。

海外风险偏好有所上升，美国发布的包括9月CPI、本周首次申请失业金人数和本周新屋销售等数据全面超出市场预期。虽然纽约爆出首例埃博拉病毒，但市场的热情明显未收突发事件的影响，三大股指于本周扭转了连续几周的下跌的势头。截至周五，标准普尔500指数收报于1964.58点，上涨77.82点，累计上涨4.12%.纳斯达克指数收报于4483.72点，上涨224.28点，累计涨幅5.27%.道琼斯指数收报于16805.41点，上涨425点，累计涨幅2.59%。十年期美债收益率收于2.29%，较上周小涨7bps，二十年期美债收益率收于2.77%，较上周小涨7bps，成交量最大的10年期美债期货合约1412E本周收于127.031，较上周下降0.657元。