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货币新闻 | 2014年 10月 30日 星期四 08:55 BJT

日本经济：上调消费税损及消费者的购买力--首相安倍晋三

路透东京10月30日 - 日本首相安倍晋三周四表示，他将仔细考虑上调消费税会对日本结束通缩的前景产生怎样的影响，因为加税损及消费者的购买力。

“关键在于日本经济能否在7-9月当季回归成长轨道，”他对议会表示。

“我希望以冷静的头脑作出决定，以确保‘安倍经济学’的各项政策取得圆满成功，”他说。

日本经济在第二季遭遇严重萎缩，因4月上调消费税打压家庭支出。安倍晋三已经表示，将在年底前决定是否按照计划在明年10月再次上调消费税税率至10%。(完) (编译 王兴亚；审校 许娜)
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