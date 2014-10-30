《全球汇市》美联储对经济看法乐观，提振美元持于三周高点

美元兑日圆 小跌至108.84日圆，但仍接近三周高位108.97日圆。欧元兑美元 持稳在1.2632美元，亚洲盘初时触及一周低位1.2625。
新西兰元则急跌，此前新西兰央行一如预期维持利率不变，并发表较为温和的声明。
新西兰元兑美元 从0.7820美元跌至日低约0.7777美元。最新报0.7778，下跌约0.3%。
巴西雷亚尔兑美元 跳升至两周高位2.435，巴西央行于周三升息。此举让投资者大感意外，投资者原本预计在总统罗塞夫公布政策调整决定以前，央行都将按兵不动。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2621 1.2631 -0.08 -8.18 1.3745
美元/日圆 108.95 108.88 +0.06 +3.47 105.30
欧元/日圆 137.51 137.53 -0.01 -4.99 144.73
美元/瑞郎 0.9553 0.9549 +0.04 +7.00 0.8928
英镑/美元 1.5972 1.6009 -0.23 -3.53 1.6556
美元/加元 1.1193 1.1178 +0.13 +5.40 1.0620
澳元/美元 0.8771 0.8797 -0.30 -1.59 0.8913
新西兰元/美元 0.7785 0.7800 -0.19 -5.13 0.8206
澳元/日圆 95.560 95.780 -0.23 +1.82 93.850
新西兰元/日圆 84.820 84.930 -0.13 -1.84 86.410
英镑/日圆 174.01 174.31 -0.17 -0.18 174.33
澳元/新西兰元 1.1259 1.1271 -0.11 +3.79 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 李春喜/许娜/戴素萍 审校 张涛/张荻)