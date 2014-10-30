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货币新闻 | 2014年 10月 30日 星期四 09:19 BJT

中国公开市场：今日进行200亿14天正回购，连三周资金回笼量持平到期量

路透上海10月30日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行200亿元人民币14天期正回购操作；连续一个月维持正回购操作品种及规模不变。路透据此计算显示，公开市场本周为连续第三周资金回笼量与到期量持平。

央行公开市场周二正回购操作量价皆稳，尽管市场对于正回购暂停或利率再次下行预期犹存，但央行暂时选择按兵不动，显示目前仍处上一轮宽松政策后的观察期。

据路透计算，本周公开市场将有400亿元正回购到期，周二和周四各为200亿元，无央票到期，共计投放资金400亿元。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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