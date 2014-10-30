中国公开市场：今日进行200亿14天正回购，连三周资金回笼量持平到期量

日本股市：日经指数收在一个月高点，因日圆走贬
Nasdaq综合股价指数周二触及创纪录高位，道琼工业指数和标准普尔500指数也刷新近期高点，因企业财报强劲凸显美国公司的健康状态。美元兑日圆创下三个月来最大单日涨幅。
路透上海10月30日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行200亿元人民币14天期正回购操作；连续一个月维持正回购操作品种及规模不变。路透据此计算显示，公开市场本周为连续第三周资金回笼量与到期量持平。
央行公开市场周二正回购操作量价皆稳，尽管市场对于正回购暂停或利率再次下行预期犹存，但央行暂时选择按兵不动，显示目前仍处上一轮宽松政策后的观察期。
据路透计算，本周公开市场将有400亿元正回购到期，周二和周四各为200亿元，无央票到期，共计投放资金400亿元。
今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。
另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
Nasdaq综合股价指数周二触及创纪录高位，道琼工业指数和标准普尔500指数也刷新近期高点，因企业财报强劲凸显美国公司的健康状态。美元兑日圆创下三个月来最大单日涨幅。
* 五年公债殖利率收扬至三周新高 * 台币挑战30元大关缓解美债利空 * 短线五年券106/5殖利率料在0.78-0.84% 路透台北4月26日 - 台湾指标五年券殖利率周三收扬至三周新高。交易员表示，由于美国指标10年公债殖 利率昨日收高升破2.30%，引领台债主流券殖利率区间同步垫高，今日台债区间偏空整理，惟台币大升挑战30 元大关，则稍稍缓解美债利空，并收敛台债殖利率升幅。 他们指出，近期美债殖利率持续反弹，带动台债五年及10年期指标券双双回升到月线上方盘整；不过目前 月线仍呈下弯，暂定台债盘势只是修正此前多头态势转趋中性看待，且盘中台币放量弹升，市场预期外资涌入 会部分转进台债，也有助让台债殖利率弹幅缩小。 五年券106/5殖利率收创三周新高，前高为4月5日的0.8360%；至于10年券106/4R殖利率也收在发行前交易 展开五个交易日以来新高至1.1090%，并创同年券逾一个月新高，前高为3月24日的1.1240%。 〞钱一直进来、会很滥，短券会比较受惠。〞一位大型银行交易员说。
路透台北4月26日 - 台湾股市周三收高，连续第四天上扬。分析师表示，因美股大涨带动台股随亚股上扬 ，且台币兑美元 强升，令投资人预期外资又将大举买进台股。 台湾加权股价指数 收高0.15%，至9,856.45点；今日成交初值 为1,013.33亿台币，上交 易日修正后为934.38亿。 〞外资又开始加码，只要台币升值，指数还是会向上垫高。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。 他表示，近期台股呈现代表散户的融资余额持续降低，但外资等专业投资人买超金额上扬的现象，此有助 于筹码趋于稳定。 简伯仪认为，只要大盘持续守稳在9,800点附近的月线，每日成交值都能高于900亿台币，台股多头气氛就 难以转变。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,800-9,900点。 亚洲股市周三连续第五日上扬，对美国经济的乐观看法再现，点亮风险资产前景；随着法国的政治疑虑消 退，欧元守住之前涨幅。 本地时间14:13，M