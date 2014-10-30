中国外汇：对“资本项目逆差”不必过度反应和解读--外管局官员

路透北京10月30日 - 中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛周四在上海证券报发表署名文章指出，未来“经常项目顺差、资本项目逆差”应该成为中国国际收支调节的理想状态，市场不应过分解读，政策也不必过度反应。

他并表示，人民币汇率有升值压力却无升值预期，表明市场已经接受和认可，现阶段人民币汇率既不可能大幅升值、也不可能大幅贬值；下一步应抓住有利时机，进一步完善人民币汇率市场化形成机制，实现人民币汇率有序、可控的双向波动。

“考虑到随着人民币汇率形成市场化改革不断推进，央行逐步淡出常态式外汇市场干预，将来必然是贸易顺差越大、资本流出越多，外汇供求才能自主性平衡。”管涛称。

他表示，随着经常项目收支趋向平衡，人民币汇率趋于均衡合理水平，在国内外经济金融形势错综复杂的背景下，跨境资本流动有进有出，人民币汇率有涨有跌，可能成为一种经常性的现象。

“我们必须正视这种变化，保持政策定力和增强市场容忍度。”管涛称，中国早已明确不追求外汇储备越多越好，国际收支顺差减少、外汇储备增长放缓的调整结果，符合预期目标。

此前公布数据显示，9月银行代客结售汇逆差482亿元人民币，逆转此前顺差走势；银行自身同期结售汇亦为逆差523亿元人民币，较上月扩大，但略低于7月创下的一年来最大逆差水平：9月外汇储备余额环比亦降逾811亿美元。

他指出，由于内外部不确定、不稳定因素较多，跨境资本流动和人民币汇率走势的波动将更加频繁，演进路径将更加复杂；国内经济企稳情况、房地产市场走势、财政金融风险暴露状况，以及世界经济复苏态势、主要经济体尤其是美国货币政策走向等国内外经济金融形势的发展演变，无疑是未来一段时期必须关注的重点。

在这种背景下，管涛认为，应加强对跨境资本流入和流出的双向监测预警，并根据可能出现的不同情形完善应对预案：宏观层面，应根据国际收支新变化，完善财政货币政策、汇率政策等宏观经济政策的应对措施；中观层面，应在对现行跨境资本流动监管体系压力测试的同时，不断充实政策工具，防患于未然。

**人民币汇率趋于均衡合理水平**

2005-2013年，中国外贸依存度（进出口总额/名义GDP）、外商投资企业进出口和加工贸易进出口占进出口总额的比重等指标，分别较历史高点回落了22个、13个和16个百分点，都从不同侧面说明人民币汇率趋向均衡合理水平。

实际上，2013年下半年至2014年初，人民币即期汇率面临较大升值压力，境内与境外市场远期汇率却显示了本外币利差所反映的美元对人民币升水方向（即未来人民币对美元贬值）

“人民币汇率有升值压力却无升值预期，表明市场已经接受和认可，现阶段人民币汇率既不可能大幅升值、也不可能大幅贬值。”管涛指出。

在今年下半年人民币汇率企稳回升、波动率降低后，尽管衡量利差交易货币吸引力的夏普比率从4月份的-4.5%反弹至8月份的7.3%，但企业仍对前期的人民币汇率双向波动记忆深刻，没有恢复到年初的单边交易策略。

管涛认为，从境内外汇供求关系趋向基本平衡、境内外人民币汇率差价大幅收敛这两个量和价的关键指标看，目前境内外汇市场和人民币汇率已经处于一个市场自主出清的水平。

他表示，下一步应抓住外汇供求基本平衡、汇率没有明显单边预期的有利时机，在保持人民币汇率均衡合理水平基本稳定的基础上，进一步完善人民币汇率市场化形成机制，实现人民币汇率有序、可控的双向波动。