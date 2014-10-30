中国汇市：人民币兑美元开盘报6.1148元，上日收报6.1112元

更新版 1-中国汇市：人民币窄幅整理近收平，美指偏弱拉低人民币指数

* 人民币近收平，中间价创逾一个半月最大单日跌幅 * 市场缺乏波动，部分机构参与倒量 * 人民币贬值压力进一步缓解 * 若美指续偏弱，人民币指数有望继续下行 (新增评论和收盘报价) 路透上海4月25日 - 人民币兑美元即期周二近收平，实际波动区间极窄；中 间价则创逾一个半月最大单日跌幅。交易员称，中间价延续定价规则，人民币汇率三个指数 因此逼近或创出记录新低，若市场价持续窄幅整理，而美元指数偏弱，人民币指数有望继续 下行。 他们并指出，因市场缺乏波动，部分机构参与倒量；而离岸和在岸各个期限平价期权隐 含波动率均纷纷创出新低，风险逆转指标也显示人民币贬值压力进一步缓解，至少目前没有 迹象显示汇价会走出类似去年5月或9月之后的下跌行情。 “动不起来，有点倒量的吧，估计央妈也是希望汇率继续平稳，短期应该还是这个样子 。”一中资行交易员表示。 亦有外资行交易员表示，近期人民币汇率和美元走势关联性下降，除非监管层放松对购 汇的种种审核，否则人民币很难脱离窄幅区间波动。 路透根据外汇交易中心(