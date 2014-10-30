中国汇市：人民币兑美元开盘报6.1148元，上日收报6.1112元

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8825元附近
路透上海4月26日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8825元附近，较上日升值约8点。
路透上海10月30日 - 中国人民币兑美元 周四开盘报6.1148元，上日收报6.1112元。具体如下：
开盘价 中间价 上日询价系统最后一笔成交价
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6.1148 6.1457 6.1112
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透上海4月26日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8825元附近，较上日升值约8点。
* 人民币近收平，中间价创逾一个半月最大单日跌幅 * 市场缺乏波动，部分机构参与倒量 * 人民币贬值压力进一步缓解 * 若美指续偏弱，人民币指数有望继续下行 (新增评论和收盘报价) 路透上海4月25日 - 人民币兑美元即期周二近收平，实际波动区间极窄；中 间价则创逾一个半月最大单日跌幅。交易员称，中间价延续定价规则，人民币汇率三个指数 因此逼近或创出记录新低，若市场价持续窄幅整理，而美元指数偏弱，人民币指数有望继续 下行。 他们并指出，因市场缺乏波动，部分机构参与倒量；而离岸和在岸各个期限平价期权隐 含波动率均纷纷创出新低，风险逆转指标也显示人民币贬值压力进一步缓解，至少目前没有 迹象显示汇价会走出类似去年5月或9月之后的下跌行情。 “动不起来，有点倒量的吧，估计央妈也是希望汇率继续平稳，短期应该还是这个样子 。”一中资行交易员表示。 亦有外资行交易员表示，近期人民币汇率和美元走势关联性下降，除非监管层放松对购 汇的种种审核，否则人民币很难脱离窄幅区间波动。 路透根据外汇交易中心(
路透北京4月25日 - 中国央行周二公布数据显示，3月境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量环比增2.3%。其中，当月境外机构和个人持有境内人民币股票、债券、贷款环比均增加，存款环比下滑。 数据显示，3月境外机构和个人持有境内股票7,768.23亿元人民币，债券8,301.62亿元，贷款6,995.50亿元，较上月分别增4.5%、1.8%和15.3%；存款则下滑6.8%至9,242.47亿元。 以下为央行公布的今年一季度境外机构和个人持有境内人民币金融资产情况（单位：亿元人民币）： 项目 1月 2月 3月 股票 7,002.11 7,431.49 7,768.23 债券 8,221.50 8,153.04 8,301.62 贷款 6,136.80 6,069.84 6,995.50 存款 9,773.98 9,918.22 9,242.47 （完） 欲览