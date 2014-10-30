芝加哥期市：大豆期货跳升至七周高点，玉米连续四个交易日上涨

日本股市：日经指数收在一个月高点，因日圆走贬
Nasdaq综合股价指数周二触及创纪录高位，道琼工业指数和标准普尔500指数也刷新近期高点，因企业财报强劲凸显美国公司的健康状态。美元兑日圆创下三个月来最大单日涨幅。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 541.00 2.75 +0.51% +1.93% 501.51 79
CBOT玉米 377.50 2.25 +0.60% +3.50% 367.43 76
CBOT大豆 1049.75 6.75 +0.65% +4.14% 953.45 79
CBOT稻米 $12.13 $0.00 +0.00% -0.86% $12.57 29
美国原油 $81.86 -$0.34 -0.41% +0.54% $86.67 41
汇率
欧元/美元 $1.262 -$0.001 -0.08% -0.89%
美元/澳元 0.877 -0.002 -0.28% -0.93%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张荻/王兴亚；审校 许娜/戴素萍)
Nasdaq综合股价指数周二触及创纪录高位，道琼工业指数和标准普尔500指数也刷新近期高点，因企业财报强劲凸显美国公司的健康状态。美元兑日圆创下三个月来最大单日涨幅。
* 五年公债殖利率收扬至三周新高 * 台币挑战30元大关缓解美债利空 * 短线五年券106/5殖利率料在0.78-0.84% 路透台北4月26日 - 台湾指标五年券殖利率周三收扬至三周新高。交易员表示，由于美国指标10年公债殖 利率昨日收高升破2.30%，引领台债主流券殖利率区间同步垫高，今日台债区间偏空整理，惟台币大升挑战30 元大关，则稍稍缓解美债利空，并收敛台债殖利率升幅。 他们指出，近期美债殖利率持续反弹，带动台债五年及10年期指标券双双回升到月线上方盘整；不过目前 月线仍呈下弯，暂定台债盘势只是修正此前多头态势转趋中性看待，且盘中台币放量弹升，市场预期外资涌入 会部分转进台债，也有助让台债殖利率弹幅缩小。 五年券106/5殖利率收创三周新高，前高为4月5日的0.8360%；至于10年券106/4R殖利率也收在发行前交易 展开五个交易日以来新高至1.1090%，并创同年券逾一个月新高，前高为3月24日的1.1240%。 〞钱一直进来、会很滥，短券会比较受惠。〞一位大型银行交易员说。
路透台北4月26日 - 台湾股市周三收高，连续第四天上扬。分析师表示，因美股大涨带动台股随亚股上扬 ，且台币兑美元 强升，令投资人预期外资又将大举买进台股。 台湾加权股价指数 收高0.15%，至9,856.45点；今日成交初值 为1,013.33亿台币，上交 易日修正后为934.38亿。 〞外资又开始加码，只要台币升值，指数还是会向上垫高。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。 他表示，近期台股呈现代表散户的融资余额持续降低，但外资等专业投资人买超金额上扬的现象，此有助 于筹码趋于稳定。 简伯仪认为，只要大盘持续守稳在9,800点附近的月线，每日成交值都能高于900亿台币，台股多头气氛就 难以转变。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,800-9,900点。 亚洲股市周三连续第五日上扬，对美国经济的乐观看法再现，点亮风险资产前景；随着法国的政治疑虑消 退，欧元守住之前涨幅。 本地时间14:13，M