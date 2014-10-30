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货币新闻 | 2014年 10月 30日 星期四 09:39 BJT

芝加哥期市：大豆期货跳升至七周高点，玉米连续四个交易日上涨

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 541.00 2.75 +0.51% +1.93% 501.51 79

CBOT玉米 377.50 2.25 +0.60% +3.50% 367.43 76

CBOT大豆 1049.75 6.75 +0.65% +4.14% 953.45 79

CBOT稻米 $12.13 $0.00 +0.00% -0.86% $12.57 29

美国原油 $81.86 -$0.34 -0.41% +0.54% $86.67 41

汇率

欧元/美元 $1.262 -$0.001 -0.08% -0.89%

美元/澳元 0.877 -0.002 -0.28% -0.93%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张荻/王兴亚；审校 许娜/戴素萍)
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