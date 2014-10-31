《中国债券市场每日交易备忘》--10月31日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国进出口银行不超60亿元人民币六个月期贴现金融债10:00-11:00招标 进出口行至多50亿元三年期固息增发债10:00-11:00招标 进出口行至多50亿元10年期固息债10:00-11:00招标 华电国际 35亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，中行和中信银行主承 厦门象屿集团5亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AA)，建行和兴业银行主承 南京新工投资集团20亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，南京银行和建行主承 中山城建集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，农业银行主承 山东黄金集团30亿元永续中票簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行和中国银行主承 新疆天富集团4.5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中国银行主承 广东粤海控股15亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA)，广发银行和交通银行主承 温州鹿城城市发展公司12亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA)，浙商证券主承 北京首都创业集团20亿元永续债簿记建档(主体评级AAA)，海通证券主承 镇江丹徒区建投公司15亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA)，国开证券和东莞证券主承 岳阳惠临投资发展公司13亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA)，太平洋证券主承 玉环县交通投资集团5亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA)，国信证券主承 浙江瑞安农村商业银行1亿元三个月期同业存单9:30-16:20报价发行，参考收益率4.7009% 中国银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2501% 中信银行 20亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2704% 浦发银行 15亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3799% 兴业银行 15亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2801% 兴业银行5亿元一年期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5001% 浙商银行10亿元一个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.0001% 浙商银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3604% 宁波银行 10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，票面利率4.4701% 南京银行 10亿元一年期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5000% ============================================================================ 二、新债上市： 财政部260亿元30年期固息国债140025，票面利率4.30% 中信银行 370亿元10年期发行人选择权(5+5)二级资本债1428014，票面利率6.13% 深圳市16.8亿元五年期自发自还地方债1464001，票面利率3.63% 深圳市12.6亿元七年期自发自还地方债1464002，票面利率3.79% 深圳市12.6亿元10年期自发自还地方债1464003，票面利率3.81% 西安世园投资集团12亿元七年期固息债1480528，票面利率6.20% 溧阳昆仑城建11亿元七年期固息债1480538，票面利率5.90% 汉口银行14.5亿元599天期浮息(一年定存基准)A档信贷资产支持证券1489097，基本利差2.60% 汉口银行2.2亿元690天期浮息(一年定存基准)B档信贷资产支持证券1489098，基本利差3.45% 山东宏桥新型材料10亿元一年期短期融资券041458080，票面利率4.94% 安信证券12亿元三个月期短融071406007，票面利率4.09% 亿阳集团8亿元一年期短融041477002，票面利率7.00% 金元证券5亿元三个月期短融071443001，票面利率4.40% 济南西城投资开发集团15亿元五年期中票101460041，票面利率5.33% 济南西城投资开发集团3亿元三年期中票101460042，票面利率5.00% 中国轻工集团5.5亿元五年期中票101454061，票面利率5.17% 重庆水利投资集团5亿元永续中票101464042，票面利率6.20% 丹东港集团10亿元五年期中票101473011，票面利率5.86% ============================================================================ 三、缴款： 乐山商业银行10亿元三年期固息金融债1420031，票面利率5.40% 乐山商业银行15亿元五年期固息金融债1420032，票面利率5.70% 北京天恒置业集团15亿元六年期固息债1480534，票面利率5.40% 广东高速公路20亿元15年期固息债1480545，票面利率5.40% 东方证券25亿元83天期短融1490200，票面利率4.08% 徐工集团工程机械22亿元六个月期超短期融资券 鞍山城建投发展公司5亿元一年期短期融资券 牡丹江国资投资控股3亿元一年期短融 河北国资控股运营公司5亿元一年期短融 杭州交通投资集团6亿元一年期短融 内蒙古双欣能源化工6亿元一年期短融 郑州路桥建设投资集团2亿元一年期短融 中山城建集团2亿元一年期短融 河北国资控股运营公司5亿元五年期中票 北京京城机电控股12.5亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 浙江省物产集团8亿元三年期中票1182296到期兑付，票面利率到期兑付，票面利率6.10% 财政部282.5亿元一年期固息国债130022到期兑付，票面利率到期兑付，票面利率4.01% 广东物资集团6亿元一年期短融041353073 到期兑付，票面利率5.95% 中文传媒 4亿元一年期短融041358077到期兑付，票面利率5.95% 兴业银行 20亿元三个月期同业存单111410022到期兑付，发行价格98.85元 上海银行10亿元三个月期同业存单111416009到期兑付，发行价格98.84元 华夏银行10亿元三个月期同业存单111418002到期兑付，发行价格98.85元 厦门农村商业银行5亿元三个月期同业存单 111490018 到期兑付，发行价格98.8元 08农发18 080418付息 13泉州路桥MTN001 101364010付息 13蓉城文化MTN002 101372002付息 13原水MTN001 101372003付息 11联想债 1180152付息 11新投债 1180153付息 11云铝MTN1 1182295付息 11沙钢MTN2 1182297付息 12吴江交投债 1280374付息 12绍袍江债 1280375付息 12陕电子MTN1 1282442付息 12长虹MTN2 1282443付息 12恒天MTN1 1282444付息 12恒天MTN2 1282445付息 13农发29 130429付息 13乌兰察布债 1380331付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国国家统计局周四公布，三季度中国经济产业景气指数为94.4，比二季度微降0.2点。分析认为，中国工 业经济出现结构分化，向下换挡特征明显，未来中国工业经济仍存在较大下行压力。 11/1公布10月官方制造业PMI (9月51.1) 11/3公布10月官方非制造业PMI (9月54.0) 10月汇丰制造业PMI终值 (9月50.2) 11/5公布10月汇丰服务业PMI (9月53.5) 11/8公布10月进出口贸易数据 (9月顺差309.4亿美元) 11/10公布10月工业生产者出厂价格指数(PPI) (9月-1.8%) 居民消费价格指数(CPI) (9月1.6%) 11/13公布10月固定资产投资(不含农户) (1-9月16.1%) 社会消费品零售总额 (9月11.6%) 工业增加值 (9月8.0%) 房地产投资和销售情况月度报告 11/18公布10月70个大中城市住宅销售价格月度报告 11/20公布11月汇丰中国制造业PMI初值 (10月初值50.4) 11/27公布1-10月规模以上工业企业利润 (1-9月7.9%) 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳/边竞；审校 李宏薇)