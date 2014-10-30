新闻稿：穆迪向英国政府发行的2017年到期的人民币票据授予Aa1评级

(以下为穆迪提供的中文新闻稿。如有出入，以英文稿为准。)

伦敦，2014年10月28日—穆迪投资者服务公司向由英国政府发行、2017年到期的人民币30亿元离岸主权票据授予长期Aa1评级。该票据构成英国政府的直接债务。这一评级与英国Aa1的发行人评级相符。

评级理据 英国的Aa1评级包括四项主要驱动因素：经济实力、体制实力、政府财政实力和对突发事件风险的敏感性。

穆迪对英国经济实力的评估为“极高”，这反映其经济 (尤其是服务业) 的庞大规模以及多元化和高竞争力的特征。英国还受益于灵活的、具吸引力的劳动力市场。在全球金融危机之后经济复苏的步伐慢于最初的预期，但近年来增速有所回升，更趋近于2.0-2.5%的历史趋势增长率。英国经济的结构性实力也表明趋势增长率仍将与这一历史表现相符。

英国的体制实力为“极高 (+)”，其驱动因素包括该国健全的体制能力 (institutional capacity) 和务实的政策制定，例如在必要的情况下英国政府有意愿并有能力采取长期财政紧缩措施。英国财政大臣乔治•奥斯本(George Osborne) 已经确认，如果保守党继续执掌下一届政府，政府将坚持这一承诺，作为在下届议会期间实现财政盈余的既定目标之一。英国的宪法安排总体上支持大规模的财政整顿计划。行政机关在英国的体系中具有很大的权力，使其无需通过单项逐一立法就能调整很多 (但不是全部) 大宗支出项目。这是过去几十年来英国成功逆转债务增长势头的原因之一。此外，近年来，英国政府还通过提高银行资本要求和加强银行监管来主动保护其资产负债表，以避免今后需要向银行体系提供资金支持。虽然今后权力可能进一步下放给苏格兰 (以及英国其它地区) ，而且如果苏格兰获得更大的征税权，财政转移将出现一些变化，但穆迪预计这些都不会对英国体制实力或财政实力造成显着影响。

穆迪对英国政府财政实力的评估为“高”。事实上，英国的信用状况略弱于Aaa评级国家/地区，原因是其应对突发冲击的能力有所削弱，受到经济复苏缓慢、政府财政紧缩计划屡屡延期、以及英国债务规模较高而且持续上升 (穆迪预计仍将在一段时间内高企) 的影响。但是，有力的政府债务结构可支持英国较高的Aa1主权评级。与其它一些债务高企的高评级国家/地区相比，英国的债务再融资风险较低，原因在于其未偿债务的平均期限较长 (15年左右)，国内投资者基础庞大，而且央行具独立性，有意愿并且能够采用宽松的货币政策。

最后，穆迪对英国对突发事件风险的敏感性的评估为“低”，此类风险主要集中在银行业。英国拥有极庞大的银行体系 (总资产相当于GDP的430%左右) 。虽然和欧盟其它大型银行体系相比较为有利，但庞大的银行体系规模代表着政府的资产负债表存在或有负债，因此小幅增大了该国的突发事件风险。

可能促使评级下调/上调的因素

如果英国经济增长速度和债务/GDP比率削减速度显着快于穆迪当前的预期，穆迪将考虑把英国评级的展望调整为正面，并最终将评级重新上调至Aaa。